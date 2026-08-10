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Uno tenía antecedentes criminales: Hipótesis del doble crimen de Fernando y Emerson en Apacilagua

Las autoridades identificaron a las dos personas asesinadas en el barrio Morazán, municipio de Apacilagua, Choluteca, y ya manejan una hipótesis sobre el doble crimen

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 17:13
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Las autoridades ya identificaron a las dos personas asesinadas en el barrio Morazán, municipio de Apacilagua, Choluteca. Uno de ellos es quien figura en la fotografía, identificado como Fernando Noel Baquedano.

 Foto: Redes sociales
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La otra persona que murió en el ataque armado fue identificada como Emerson Alexander Sánchez Cruz, de 33 años. Las autoridades revelaron que uno de ellos tenía antecedentes penales.

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Según reveló un agente de la Policía Nacional en la zona, Fernando Baquedano ya había sido requerido por las autoridades por el delito de tráfico de drogas.

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"Fue detenido el 18 de junio de 2026 por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas", informó la Policía Nacional. ¿Qué hipótesis se maneja sobre el doble crimen?

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La Policía Nacional detalló que cuando se capturó a Fernando Baquedano, se le decomisaron 13 envoltorios de supuesta cocaína, pero posteriormente recobró su libertad con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

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Sobre la hipótesis que manejan las autoridades, hasta el momento se presume que el doble crimen estaría relacionado con una disputa territorial por el ilícito tráfico de drogas.

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"Posiblemente haya sido pleito de territorio por el ilícito tráfico de drogas", señaló la Policía Nacional.

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El doble crimen de los dos hombres se registró alrededor de las 10:00 de la noche del pasado domingo. Supuestamente, dos hombres llegaron a la vivienda donde se encontraban las dos víctimas y comenzaron a disparar. Posteriormente, huyeron de la zona

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Según las autoridades, una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la otra quedó con vida. Vecinos intentaron salvarle la vida trasladándolo a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales.

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Hasta el momento, las autoridades manejan una hipótesis sobre el crimen; sin embargo, no se reportó la captura de ningún sospechoso.

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