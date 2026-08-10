Uno tenía antecedentes criminales: Hipótesis del doble crimen de Fernando y Emerson en Apacilagua

Las autoridades ya identificaron a las dos personas asesinadas en el barrio Morazán, municipio de Apacilagua, Choluteca. Uno de ellos es quien figura en la fotografía, identificado como Fernando Noel Baquedano.
La otra persona que murió en el ataque armado fue identificada como Emerson Alexander Sánchez Cruz, de 33 años. Las autoridades revelaron que uno de ellos tenía antecedentes penales.
Según reveló un agente de la Policía Nacional en la zona, Fernando Baquedano ya había sido requerido por las autoridades por el delito de tráfico de drogas.
"Fue detenido el 18 de junio de 2026 por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas", informó la Policía Nacional. ¿Qué hipótesis se maneja sobre el doble crimen?
La Policía Nacional detalló que cuando se capturó a Fernando Baquedano, se le decomisaron 13 envoltorios de supuesta cocaína, pero posteriormente recobró su libertad con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
Sobre la hipótesis que manejan las autoridades, hasta el momento se presume que el doble crimen estaría relacionado con una disputa territorial por el ilícito tráfico de drogas.
"Posiblemente haya sido pleito de territorio por el ilícito tráfico de drogas", señaló la Policía Nacional.
El doble crimen de los dos hombres se registró alrededor de las 10:00 de la noche del pasado domingo. Supuestamente, dos hombres llegaron a la vivienda donde se encontraban las dos víctimas y comenzaron a disparar. Posteriormente, huyeron de la zona
Según las autoridades, una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la otra quedó con vida. Vecinos intentaron salvarle la vida trasladándolo a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales.
Hasta el momento, las autoridades manejan una hipótesis sobre el crimen; sin embargo, no se reportó la captura de ningún sospechoso.