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Tras salir del cajero, se desvaneció y cayó al suelo: Detalles de la muerte de Alejandro Castellanos

Alejandro Daniel Castellanos Dusavege era padre de dos menores.¿Qué se sabe de la misteriosa muerte en el buelevar Morazán? Aquí los detalles

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 16:11
Tras salir del cajero, se desvaneció y cayó al suelo: Detalles de la muerte de Alejandro Castellanos
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Como Alejandro Daniel Castellanos Dusavege fue identificado el hombre que falleció en el bulevar Morazán. Tan solo minutos después de haber ingresado a un cajero automático, se desvaneció, cayó al suelo y se confirmó que no tenía signos vitales.

 Foto: Redes sociales
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Su misteriosa muerte deja asombro, ya que el hombre era todo un deportista. ¿Qué fue lo último que se supo? Un guardia de seguridad que se encontraba en la zona narró lo que pasó minutos antes de que Alejandro se desvaneciera.

 Foto: Eslin Irías/ EL HERLADO
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Entrevistado por Noticieros Hoy Mismo, el guardia confirmó que el hombre mantenía una rutina de ejercicios, casi todas las mañanas, por la zona.

 Foto: Estalín Irías/ EL HERALDO
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Según lo relatado por el guardia de seguridad, el hombre ingresó al área donde estaban los cajeros y, minutos después, salió y se desvaneció.

 Daniela Zepeda
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"Entró y cuando venía de regreso como que le pegó algo", contó el guardia. Las imágenes muestran que el hombre quedó en medio de la puerta, en posición de salida del lugar donde estaban ubicados los cajeros en el bulevar Morazán.Según lo relatado por el guardia de seguridad, el hombre ingresó al área donde estaban los cajeros y, minutos después, salió y se desvaneció.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERLADO
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Se presume que el hombre venía de hacer ejercicio, como era de costumbre. Al momento de su muerte vestía tenis y ropa deportiva: una camisa blanca y una calzoneta negra.

 Daniela Zepeda
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Alejandro era un hombre de 47 años de edad. Según se conoció preliminarmente, era padre de dos menores y también hijo del exministro de Salud, Plutarco Castellanos.

 Daniela Zepeda
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Sobre la causa de muerte, se maneja que fue de forma indeterminada; sin embargo, se presume que podría tratarse de un infarto fulminante. El guardia confirmó que el hombre ingresó completamente normal al cajero y, minutos después, se desplomó.

 Daniela Zepeda
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Alejandro era un deportista disciplinado. Tuvo la oportunidad de representar a Honduras en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y aún mantenía su rutina de ejercicios.

 Foto: Redes sociales
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Correr era una de las actividades físicas que Alejandro practicaba de manera habitual. Hasta el momento, se desconoce si padecía alguna enfermedad de base.

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