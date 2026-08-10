Tras salir del cajero, se desvaneció y cayó al suelo: Detalles de la muerte de Alejandro Castellanos

"Entró y cuando venía de regreso como que le pegó algo", contó el guardia. Las imágenes muestran que el hombre quedó en medio de la puerta, en posición de salida del lugar donde estaban ubicados los cajeros en el bulevar Morazán.Según lo relatado por el guardia de seguridad, el hombre ingresó al área donde estaban los cajeros y, minutos después, salió y se desvaneció.