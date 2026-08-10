Spider-Man supera a The Odyssey de Nolan y ya es la película más taquillera del año

Los Ángeles, Estados Unidos.- Spider-Man: Brand New Day se mantiene en el primer puesto de la taquilla tras dos fines de semana con una recaudación de 1.665 millones de dólares en todo el mundo: 655 millones en Norteamérica y 1.010 millones en el resto de mercados, según datos de la web Box Office Mojo. La nueva entrega de la saga de Marvel suma este fin de semana 145 millones de dólares en la taquilla de Norteamérica y desde hace una semana ostenta el récord de ser película más taquillera del año.

El filme, dirigido por Destin Daniel Cretton, retoma la historia de Spider-Man justo después de los acontecimientos de la anterior entrega, 'Spider-Man: No Way Home'. Ni su novia MJ (Zendaya) ni su mejor amigo Ned (Jacob Batalon) recuerdan nada de lo ocurrido, y Peter Parker combate la soledad mientras sigue protegiendo a la ciudad de Nueva York de las amenazas. Una de las grandes bazas de Spider-Man es su buen desempeño en mercados como China, donde acumula 186 millones de dólares. En el segundo puesto, se mantiene 'The Odyssey' de Christopher Nolan, que tras cuatro semanas ya es la película más taquillera de la historia del director. Ha recaudado 1.104 millones de dólares en todo el mundo, de los que 461 millones de dólares corresponden a Norteamérica. Esta última semana suma 31,5 millones en el mercado norteamericano -Canadá y Estados Unidos-.