Spider-Man Brand New Day roza los 145 millones de dólares en su segundo fin de semana

Los Ángeles, Estados Unidos.-Spider-Man Brand New Day continúa liderando la taquilla de Estados Unidos y Canadá. La producción de Sony Pictures, dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Tom Holland y Zendaya, recaudó 145 millones de dólares en su segundo fin de semana en cartel, con un descenso del 59 por ciento respecto a su estreno. La cifra sitúa a la cinta en el tercer mejor segundo fin de semana de la historia del cine estadounidense, únicamente por detrás de Star Wars The Force Awakens, con 149,2 millones en 2015, y Avengers Endgame, con 147,3 millones en 2019.

El total acumulado en Norteamérica llega ya a 655 millones de dólares, la cifra más alta lograda por una película en sus primeros diez días de exhibición en el país. A nivel internacional, la cinta ha reunido 1.000 millones de dólares, convirtiéndose en el segundo título más rápido en alcanzar esa cifra fuera de Estados Unidos, tras Avengers Endgame. Con un total global de 1,670 millones de dólares, Spider-Man Brand New Day se ubica en el puesto número doce del ranking histórico de recaudación mundial.

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