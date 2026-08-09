Motagua vs Estrella Roja EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Tegucigalpa, Honduras. - Los azules del Motagua que comanda el español Javier López está igualando 0-0 ante el Estrella Roja.

Los Azules afrontan este compromiso con la motivación de haber comenzado la defensa de su corona con una goleada. Motagua derrotó 0-3 a Juticalpa en Catacamas, en un encuentro que logró encaminar durante la segunda mitad gracias a su contundencia ofensiva. Jonathan Moya puso el 0-1 al minuto 65 tras una asistencia de Serrano, Rodrigo De Olivera aumentó la diferencia al 81 y Oscar Padilla sentenció el triunfo en el minuto 90.

El equipo capitalino también dispuso de oportunidades durante el primer tiempo, entre ellas una ocasión clara que Moya no pudo concretar. Además, Juticalpa había celebrado un tanto al minuto 17, pero la anotación fue invalidada por una falta previa. Ahora, el vigente campeón buscará aprovechar su buen momento para conseguir su segunda victoria consecutiva en el campeonato.

Mientras tanto, Estrella Roja afrontará apenas su segundo compromiso en la máxima categoría después de su histórico estreno frente a Olancho FC. El conjunto de Danlí perdió 0-1 en el Estadio Marcelo Tinoco, aunque mostró argumentos para competir. Óscar Rosales incluso había marcado al minuto 5, pero su anotación fue anulada por posición adelantada, y posteriormente Marlon “Machuca” Ramírez convirtió el único gol del partido al minuto 27.