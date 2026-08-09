Nuevo paquete electoral modifica reglas del CNE y la integración de las JRV

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional se prepara para recibir esta semana un nuevo paquete de reformas a la Ley Electoral y a la Ley Procesal Electoral. Las modificaciones están orientadas a reestructurar el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), mientras que la figura de la segunda vuelta o balotaje queda fuera de la propuesta por falta de consensos. El proyecto contempla cambios operativos dentro del órgano electoral, entre ellos la fijación de un cuórum legal de dos consejeros propietarios y el establecimiento de sanciones penales severas para los funcionarios que abandonen las sesiones sin una justificación válida.

La propuesta será turnada inmediatamente a la secretaría del CNE para la emisión de un dictamen ilustrativo previo a su discusión en el pleno. "Es un proyecto de reformas a bastantes artículos de la ley, va a ser turnado al Consejo Nacional Electoral para su opinión, así lo manda la ley, y luego a la Comisión Electoral que yo presido", dijo Antonio Rivera, diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional. En cuanto a la integración de las mesas electorales, el dictamen propone la ciudadanización parcial para que los cargos de secretario y escrutador no respondan a las estructuras de los partidos políticos, sino que sean seleccionados mediante sorteo entre los votantes del centro de votación. De igual forma, la propuesta estipula que la revisión de actas con inconsistencias procesadas en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) quede bajo la responsabilidad exclusiva de representantes de la sociedad civil, excluyendo la participación de delegados partidarios en el escrutinio especial. Respecto a la controversia por la exclusión del balotaje, la comisión técnica justificó que la realidad política del país dista de otros esquemas continentales donde compiten decenas de fuerzas. "En todos los países donde hay segunda vuelta, participan 8, 10 o 18 partidos políticos y se eliminan en primera vuelta para quedar solo dos. En Honduras hay tres partidos políticos con posibilidades reales de ganar y habría que eliminar a uno para segunda vuelta, por lo que el tema de la segunda vuelta es un tema bien complicado y en estos momentos no veo que tenga mayoría calificada", declaró Rivera. Para hacer esas reformas se necesitan 86 votos, y su aplicación entrará en vigencia una vez que se publique en La Gaceta, ya que este paquete no incluye reformas constitucionales. "Ustedes o algunos van a criticar, que son reformas cosméticas y no son de fondo, pero son reformas reales, cambian totalmente de cómo sesionan los órganos, hasta sanciones y la integración de las juntas receptoras de votos y la integración del escrutinio especial en el INFOP, donde no habrá partidos políticos", recalcó Rivera.

Lucha por la segunda vuelta

Por su parte, las bancadas de oposición han manifestado un tajante rechazo a la negativa de incorporar la segunda vuelta en la agenda legislativa, catalogando la postura del oficialismo parlamentario como un cálculo político de corto alcance ante los estrechos márgenes registrados en los últimos comicios. Y es que desde la semana anterior el presidente del Congreso Nacional, expresó que la segunda vuelta no es un tema prioritario en estos momentos dentro de las reformas electorales. Desde el sector liberal se sostiene que la falta de legitimidad de origen en los mandatos presidenciales genera inestabilidad institucional y riesgo de conflictividad social tras las jornadas electorales. "La segunda vuelta es un obligado para Honduras, el que no estudia la historia tarde o temprano está a punto de pegar de frente contra lo que no aprendió. Necesitamos presidentes fuertes, electos por el respaldo popular de la gran mayoría, para obligar a la clase política a construir acuerdos", expresó Yuri Sabas, diputado del Partido Liberal.