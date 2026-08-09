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Encuentran sin vida a una mujer en la parte baja del puente en el barrio Villa Adela

La mujer fue encontrada sin vida la mañana de este domingo en el barrio Villa Adela de Comayagüela y fue trasladada a la morgue de Medicina Forense

  • Actualizado: 09 de agosto de 2026 a las 08:58
Encuentran sin vida a una mujer en la parte baja del puente en el barrio Villa Adela

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar donde fue encontrada la mujer que presentaba fracturas en diferentes partes del cuerpo.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer fue encontrada sin vida la mañana de este domingo 9 de agosto en la parte baja del puente en el barrio Villa Adela de Comayagüela, capital de Honduras.

La víctima que fue identificada como Sugeily Romero, de 20 años de edad. El cuerpo de la joven estaba en la orilla del río Guacerique y vestía una blusa color blanco y un short color negro.

De forma preliminar se dio a conocer que el deceso se registró en horas de la madrugada, tras supuestamente tomar la decisión de lanzarse del puente, versión que se encuentra en proceso de investigación.

Trascendió que la joven mujer sostuvo una discusión con su pareja y luego fue encontrada sin vida.

Al lugar se desplazaron socorristas, quienes constataron que la víctima presentaba múltiples fracturas en sus extremidades y ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional fueron alertados sobre la mujer que se encontraba sin vida en el sector, por lo que se desplazaron a la zona y verificaron lo ocurrido.

Mientras que personal de Medicina Forense, Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y Ministerio Público llegaron a reconocer y levantar el cadáver para trasladarlo a la morgue para practicarle la autopsia y entregarla a los familiares.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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