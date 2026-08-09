Encuentran sin vida a una mujer en la parte baja del puente en el barrio Villa Adela

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer fue encontrada sin vida la mañana de este domingo 9 de agosto en la parte baja del puente en el barrio Villa Adela de Comayagüela, capital de Honduras.

La víctima que fue identificada como Sugeily Romero, de 20 años de edad. El cuerpo de la joven estaba en la orilla del río Guacerique y vestía una blusa color blanco y un short color negro.

De forma preliminar se dio a conocer que el deceso se registró en horas de la madrugada, tras supuestamente tomar la decisión de lanzarse del puente, versión que se encuentra en proceso de investigación.

Trascendió que la joven mujer sostuvo una discusión con su pareja y luego fue encontrada sin vida.

Al lugar se desplazaron socorristas, quienes constataron que la víctima presentaba múltiples fracturas en sus extremidades y ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional fueron alertados sobre la mujer que se encontraba sin vida en el sector, por lo que se desplazaron a la zona y verificaron lo ocurrido.

Mientras que personal de Medicina Forense, Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y Ministerio Público llegaron a reconocer y levantar el cadáver para trasladarlo a la morgue para practicarle la autopsia y entregarla a los familiares.