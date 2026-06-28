Mujer muere al impactar turismo en poste del tendido eléctrico en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer perdió la vida la madrugada de este domingo, al impactar un vehículo turismo en contra de un poste del tendido eléctrico ubicado en el anillo periférico, a inmediaciones de la colonia Vista Hermosa de Comayagüela. El informe proporcionado por el Cuerpo de Bomberos establece que el percance ocurrió a eso de las 4:00 de la mañana frente a las instalaciones del Instituto Japón. Los socorristas recibieron la llamada de alerta del accidente de tránsito por lo que de inmediato se desplazaron al sector.

En el lugar de la escena encontraron el automotor involucrado en el accidente vial, un automotor tipo turismo, marca Toyota, Corolla, color azul, con placa HDM-7136, el cual impactó contra un poste de energía eléctrica. Durante el proceso de inspección localizaron el cuerpo de la mujer que viajaba como copliloto y que había perdido la vida. La víctima fue identificada como Sayra Lizeth Flores Flores, de 36 años de edad, quien se encontraba sin signos vitales como consecuencia del impacto. Tras la valoración correspondiente, se confirmó su fallecimiento en el lugar, mientras que del conductor no se informó de su estado de salud.