Identificada: Ella es la mujer hallada muerta sobre la tumba de su madre en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro.- El hallazgo de una mujer sin vida en el cementerio público de El Progreso, en el departamento de Yoro, movilizó a las autoridades este sábado 27 de junio, luego de que personas que se encontraban en el lugar alertaran sobre la presencia del cuerpo en el interior del camposanto, generando la intervención inmediata de los cuerpos de seguridad. La víctima fue identificada como Dilia Ramos, cuyo cuerpo fue localizado sobre la tumba de su madre, de acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades que iniciaron el proceso de investigación desde el momento del hallazgo. Tras el aviso, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y procedieron a acordonar el área para resguardar la escena, mientras se coordinaba la llegada de los equipos especializados encargados del levantamiento técnico.

Posteriormente, personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del Ministerio Público realizó la inspección del sitio y la recolección de indicios, como parte de las diligencias orientadas a establecer las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.

Investigación

Las autoridades informaron que, por ahora, el caso se mantiene bajo investigación y que no se ha determinado de manera oficial la causa de la muerte, por lo que se analizan distintas líneas investigativas sin descartar ninguna hipótesis. De forma preliminar, se indicó que la mujer atravesaba una situación personal difícil, aunque este elemento no ha sido confirmado como factor determinante y será evaluado dentro del proceso investigativo. El cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar la causa exacta del fallecimiento y aportar elementos científicos al expediente.