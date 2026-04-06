Hallan semidesnuda y sin vida a una mujer en cementerio de Sulaco, Yoro

Yoro, Honduras.-Una mujer fue encontrada sin vida en el cementerio de la comunidad de Las Cañas, en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro, en el norte de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo de la víctima fue hallado en condiciones alarmantes, ya que presentaba señales de extrema violencia y se encontraba semidesnudo.

Según las descripciones iniciales, la mujer es de tez blanca, contextura robusta y aparentemente joven, aunque hasta el momento no se ha logrado establecer su identidad.