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Hallan semidesnuda y sin vida a una mujer en cementerio de Sulaco, Yoro

El cuerpo de la víctima fue hallado en condiciones alarmantes, ya que presentaba señales de extrema violencia y se encontraba semidesnudo

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 21:42
Hallan semidesnuda y sin vida a una mujer en cementerio de Sulaco, Yoro

En una de las calles del cementerio fue encontrado el cuerpo de la mujer.

 Foto: Cortesía

Yoro, Honduras.-Una mujer fue encontrada sin vida en el cementerio de la comunidad de Las Cañas, en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro, en el norte de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo de la víctima fue hallado en condiciones alarmantes, ya que presentaba señales de extrema violencia y se encontraba semidesnudo.

Según las descripciones iniciales, la mujer es de tez blanca, contextura robusta y aparentemente joven, aunque hasta el momento no se ha logrado establecer su identidad.

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Agentes de la Policía Nacional se trasladaron al lugar para acordonar la escena y realizar las primeras diligencias investigativas, mientras que Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver.

Las autoridades no han brindado detalles sobre posibles responsables ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen, por lo que el caso se mantiene bajo investigación.

El hallazgo ha generado preocupación entre los pobladores de Sulaco, quienes demandan mayor seguridad y el pronto esclarecimiento de este hecho violento.

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información y logren identificar a la víctima para avanzar en las investigaciones correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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