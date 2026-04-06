Con monitoreo por intervalos y un equipo especial, avanza limpieza por cianuro en Quimistán

El alcalde de La Lima, José Santiago Motiño, enfatizó que el río Chamelecón representa un riesgo tras el derrame de cianuro. “No vayan a pescar al río Chamelecón. Eviten cualquier contacto con el agua. Mantengan el ganado alejado y no se acerquen a la zona afectada”, advirtió el edil, señalando que estas medidas buscan prevenir afectaciones a la salud de la población.