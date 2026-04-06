Con monitoreo por intervalos y un equipo especial, avanza limpieza por cianuro en Quimistán

Las labores tras el incidente ocurrido en la carretera CA-4, a la altura de Quimistán, continúan bajo estrictos protocolos de seguridad para proteger a la población y al personal en campo. Así está el lugar tras horas de trabajo:
Equipos especializados trabajan en la contención y limpieza del cianuro derramado tras el accidente entre una rastra y un autobús ocurrido el domingo
Cada intervención se realiza bajo monitoreo constante y con equipo de protección personal para materiales peligrosos (HazMat). El personal opera por intervalos de 15 minutos, una medida que reduce la exposición a riesgos durante las labores.
Estas intervenciones incluyen la aplicación de cal para neutralizar el químico y minimizar los riesgos de emanaciones tóxicas.
El Departamento Municipal Ambiental de Quimistán mantiene vigilancia permanente de la zona, supervisando que todas las acciones se ejecuten conforme a normas técnicas y sin riesgo para la población.
El alcalde de La Lima, José Santiago Motiño, enfatizó que el río Chamelecón representa un riesgo tras el derrame de cianuro. “No vayan a pescar al río Chamelecón. Eviten cualquier contacto con el agua. Mantengan el ganado alejado y no se acerquen a la zona afectada”, advirtió el edil, señalando que estas medidas buscan prevenir afectaciones a la salud de la población.
El contenedor que transportaba aproximadamente 20 toneladas del producto aún no ha sido retirado, complicando las tareas de limpieza.
Las autoridades continúan realizando intervenciones con estricta coordinación, asegurando que cada ingreso al área se realice con máxima precaución y respetando los protocolos de seguridad establecidos.
La Policía Nacional y otras instituciones de seguridad mantienen cerrado el tránsito vehicular en la carretera CA-4.
La coordinación entre el personal técnico, el Departamento Municipal Ambiental y los equipos de protección continúa de manera constante, con el objetivo de garantizar que la limpieza del cianuro se complete de manera segura.