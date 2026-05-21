Corre la sangre en Honduras este jueves violento: cerca de 20 muertos en dos masacres

Tegucigalpa, Honduras.- La violencia volvió a estremecer a Honduras este jueves 21 de mayo con una serie de hechos sangrientos que, en cuestión de solo horas, dejan alrededor de 20 muertos entre civiles y miembros de la Policía Nacional, en una jornada marcada por ataques múltiples en distintos puntos del norte del país. El hecho más violento se registró esta madrugada en la comunidad de Rigores del municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde más de 10 personas fueron asesinadas dentro de una finca de palma africana. De acuerdo con la información preliminar, varias de las víctimas se encontraban reunidas en una iglesia cuando fueron sorprendidas por hombres armados que abrieron fuego de forma indiscriminada.

En el lugar había hombres, mujeres y menores de edad. Tras el ataque, la escena quedó marcada por sillas tiradas, mochilas abandonadas, teléfonos celulares tirados y las paredes de concreto de la iglesia manchadas y perforadas por los impactos de bala. La magnitud de la tragedia estuvo marcada además por momentos de desesperación, entre que es un lugar alejado y las autoridades no han brindado información oficial del número de muertos. Algunos vecinos dicen que podrían haber 17 muertos, otros 13 o 14, pero lo que sí se sabe es que son al menos 10 víctimas pues videos muestran esa cantidad de cuerpos en una sola escena. Antes de que las autoridades lograran asegurar el sitio, familiares desesperados y presos de la impotencia al ver a sus seres queridos acribillados los retiraron para llevarlos a velar a sus casas.

Debido a esta situación, el número de fallecidos continúa siendo preliminarmente de 10, pero podría elevarse hasta 17, mientras equipos policiales intentan determinar la cantidad exacta de afectados. Entre las hipótesis iniciales que han trascendido figura una posible disputa por tierras y el control de cultivos de palma africana, aunque hasta el momento no se habían confirmado móviles oficiales.

Emboscada contra policías en Omoa

Solo pocas horas después, otro hecho de alto impacto golpeó directamente a la Policía Nacional. En el sector de Corinto, Omoa -siempre en la zona norte de Honduras-, un operativo de allanamiento terminó en varias muertes cuando agentes ingresaron a una vivienda en busca de supuestos criminales. Según la información preliminar, los criminales se encontraban dentro y permitieron que los uniformados rompieran los accesos de la residencia y entraran para luego atacarlos a disparos desde el interior.

El ataque dejó cinco agentes policiales de la División Policial AntiMaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) fallecidos, entre ellos el subcomisario Lester Amador, máster en política criminal, quien ademá sería el jefe de investigación de la Dipampco en Tegucigalpa. Esta se convierte en una de las agresiones más graves en contra los cuerpos de seguridad hondureña. Además de los agentes, otras tres personas habrían muerto en el intercambio de disparos y preliminarmente se presume que serían integrantes del grupo criminal al que se dirigía el operativo.

Jornada marcada por hechos consecutivos y masivos