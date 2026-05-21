Varios agentes policiales mueren en enfrentamiento con criminales en Corinto, Omoa

Omoa, Honduras.- Al menos seis agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pantillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) murieron tras un enfrentamiento con criminales, registrado en el sector de Corinto, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, este jueves 21 de mayo.

Entre los funcionarios policiales que perdieron la vida está el jefe de investigación de la institución en Tegucigalpa, Lester Amador. También murieron tres civiles durante el fuego cruzado derivado del operativo, según el informe preliminar.