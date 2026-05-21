Varios agentes policiales mueren en enfrentamiento con criminales en Corinto, Omoa

Omoa, Honduras.- Al menos seis agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pantillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) murieron tras un enfrentamiento con criminales, registrado en el sector de Corinto, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, este jueves 21 de mayo.
Entre los funcionarios policiales que perdieron la vida está el jefe de investigación de la institución en Tegucigalpa, Lester Amador. También murieron tres civiles durante el fuego cruzado derivado del operativo, según el informe preliminar.
Parte del enfrentamiento quedó captado en video. En el material audiovisual se observa cuando varios efectivos de seguridad con chalecos antibalas y armados logran ingresar tras golpear el portón metálico de una casa de la zona. Seguidamente, se escuchan gritos y algunas detonaciones de arma de fuego.
Los pobladores de Corinto se encuentran alarmados por los momentos de terror que vivieron por el tiroteo y claman por seguridad en el lugar.
Por su parte, las autoridades policiales se encuentran recabando información para brindar el reporte oficial del número de muertos en Corinto y procedieron a cerrar la frontera entre Honduras y Guatemala.