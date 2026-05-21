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Matan a un agente policial en emboscada en Chamelecón; hay otra funcionaria herida

El agente de la Policía Nacional, Bryan Parada Figueroa, de 30 años, murió en una emboscada mientras patrullaba la colonia Ebenezer; su compañera quedó herida

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 09:25
Matan a un agente policial en emboscada en Chamelecón; hay otra funcionaria herida

Un policía perdió la vida durante una emboscada en la colonia Ebenezer de Chamelecón.

Foto: redes sociales

San Pedro Sula, Honduras.- Dos agentes policiales fueron emboscados por criminales mientras realizaban un patrullaje en una calle de la colonia Ebenezer, en Chamelecón, la noche del miércoles 20 de mayo. Producto del atentado un policía falleció y su compañera resultó herida.

Según el reporte de las autoridades, el funcionario que perdió la vida fue identificado como Bryan Parada Figueroa. Su compañera Tiffany Yojany Breve Licona resultó con heridas de gravedad, por lo que permanece bajo observación médica.

El comisionado Eduardo Lanza confirmó que detrás del ataque está la Pandilla 18. Según describió, los malhechores sorprendieron a los agentes por la espalda mientras patrullaban el lugar.

Los policías andaban haciendo su trabajo, sirviendo a la comunidad. Fueron sorprendidos por delincuentes de la pandilla 18 de manera indiscriminada. Fueron atacados de manera cobarde, tanto que atemorizan a la población; por lo menos deberían hacerlo de frente", expresó Lanza.

Asimismo, fue enfático al dejar entrever que este crimen que enluta a la institución policial no quedará sin respuesta. "Los vamos a perseguir en todo San Pedro Sula. Es imposible que quede en la impunidad", advirtió.

Bryan Parada Figueroa, el agente que falleció en la emboscada.

Bryan Parada Figueroa, el agente que falleció en la emboscada.

 (Foto: redes sociales)

Operativos

Tras el hecho, la Policía Nacional desplegó alrededor de 150 agentes policiales para saturar Chamelecón y otras zonas de San Pedro Sula, con el fin de capturar a miembros de la Pandilla 18, relacionada con el crimen, y de otras estructuras criminales.

La muerte de Parada Figueroa ha causado gran consternación en la zona y en la institución. Algunos de sus compañeros lo recuerdan como un "servidor comprometido con su deber".

La misma noche del atentado, trascendió en redes una imagen en la que se ve a otros agentes muy sentidos por la muerte de Bryan, mientras yacía muerto en una camilla.

De momento, las autoridades continúan con los operativos que como resultado, han dejado la captura de un integrante de la Pandilla 18 y de tres hombres más de otras grupos criminales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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