Matan a un agente policial en emboscada en Chamelecón; hay otra funcionaria herida

San Pedro Sula, Honduras.- Dos agentes policiales fueron emboscados por criminales mientras realizaban un patrullaje en una calle de la colonia Ebenezer, en Chamelecón, la noche del miércoles 20 de mayo. Producto del atentado un policía falleció y su compañera resultó herida.

Según el reporte de las autoridades, el funcionario que perdió la vida fue identificado como Bryan Parada Figueroa. Su compañera Tiffany Yojany Breve Licona resultó con heridas de gravedad, por lo que permanece bajo observación médica.

El comisionado Eduardo Lanza confirmó que detrás del ataque está la Pandilla 18. Según describió, los malhechores sorprendieron a los agentes por la espalda mientras patrullaban el lugar.

Los policías andaban haciendo su trabajo, sirviendo a la comunidad. Fueron sorprendidos por delincuentes de la pandilla 18 de manera indiscriminada. Fueron atacados de manera cobarde, tanto que atemorizan a la población; por lo menos deberían hacerlo de frente", expresó Lanza.

Asimismo, fue enfático al dejar entrever que este crimen que enluta a la institución policial no quedará sin respuesta. "Los vamos a perseguir en todo San Pedro Sula. Es imposible que quede en la impunidad", advirtió.