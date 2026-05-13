Policía no reporta detenidos por homicidio de oficial ocurrido en Catacamas

Tegucigalpa, Honduras.- Con un poco más de seis años al servicio de la patria, dentro de las filas de la Policía Nacional (PN), el inspector de Policía, Luis Fernando Hernández García, tenía mucho por aportar a la seguridad y bienestar de nuestro país. El oficial con rango de inspector acudió a un llamado ciudadano, luego de que se recibiera una alerta, inicialmente en el Sistema de Emergencias 911, que después fue trasladada a la Policía, en la que detallaban que en una casa de la colonia Lomas II, de la ciudad de Catacamas, había varios hombres haciendo disturbios e ingiriendo bebidas alcohólicas y consumiendo drogas. Luis Fernando, ordenado por su jefe inmediato, abordó una patrulla, junto al conductor del vehículo policial y otros dos agentes, para corroborar la denuncia interpuesta, ver qué era lo que estaba ocurriendo y tratar de poner orden en el sitio indicado; eran aproximadamente las 12:30 de la madrugada de este miércoles. Salieron desde las instalaciones de la Unidad Metropolitana de Prevención número 15 (UMEP-15) en Catacamas, y al llegar a la vivienda, de la que les habían informado se presentaba el problema, varios sujetos comenzaron a disparar desde el interior de esta, hiriendo de gravedad al oficial Hernández García.

Al verlo herido, dos de sus compañeros que se bajaron junto a él a corroborar la denuncia lo subieron rápidamente a la patrulla para llevarlo al Hospital Santo Hermano Pedro, pero debido al daño que causaron las balas recibidas, falleció minutos después en ese centro hospitalario.

No hay detenidos

El subcomisario y portavoz de la Policía, Edgardo Barahona, informó que en la zona donde se produjo la muerte "hay operativos desde tempranas horas de este día (miércoles). No tenemos personas detenidas por el hecho, por el momento, pero sí, en la vivienda donde se originó el ataque, se han decomisado armas de fuego y algunas sustancias prohibidas". Según Barahona, esos hallazgos encontrados les afianzan la tesis de que esa casa, probablemente, era utilizada por estructuras criminales como punto de almacenamiento y distribución de drogas. "Hay ciertos elementos que hemos recolectado, que nos podrán ayudar a identificar quiénes serían los que estaban habitando esta vivienda cuando llega la radiopatrulla y que serían los que habrían disparado contra los funcionarios policiales", indicó.

El cuerpo del inspector de Policía, Luis Hernández, fue trasladado la madrugada de este día desde Catacamas a la morgue del Ministerio Público (MP), en la capital, donde fue ingresado a las 6:30 de la mañana para practicarle la autopsia médico-legal. A las 10:30 fue retirado de la morgue, por su esposa, familiares y compañeros de la Policía Nacional, para llevarlo a una funeraria de esta ciudad, donde será velado por espacio de unas horas, y luego será llevado a su ciudad natal, en Nacaome, en el departamento de Valle. "Al fallecer en el cumplimiento del deber, los mecanismos de reconocimiento dentro de la institución, para nuestros compañeros que fallecen en estas circunstancias, pues nos obliga a generar el ascenso póstumo al grado de subcomisario de Policía póstumo", dijo Barahona.

Carrera policial

Hernández García había sido asignado desde el 1 de febrero a la UDEP-15, con sede en Catacamas. Era inspector de segundo año, egresado como subinspector de Policía, de la promoción 38 de la Academia Nacional de Policía (Anapo), en el año 2019.