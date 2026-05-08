Agente policial muere en accidente en La Trinidad, carretera al sur

Tegucigalpa, Honduras.- Un agente preventivo de la Policía Nacional identificado como Luis Fernando Soto Montes, asignado a Sabanagrande y originario de Comayagua, perdió la vida la madrugada de este viernes tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera CA-5 Sur, a la altura de la aldea La Trinidad.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana cuando el agente en su vehículo se habría salido de la calzada por causas aún bajo investigación.

El accidente fue catalogado como un despiste seguido de choque, en el que estuvo involucrada una camioneta marca Honda, color blanco, con placa HDZ-5913, la cual presentó daños materiales tras el incidente registrado en el kilómetro 27, frente a una estación de servicio en la zona.