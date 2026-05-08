El Salvador cambia ente electoral, TSE ahora sin cuota para la oposición

San Salvador, El Salvador.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, ratificó una reforma constitucional que cambia la formación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al quitar a los partidos la facultad de proponer ternas para tres de sus cinco magistrados, perdiendo la oposición presencia en el ente colegiado.

"Habrá un Tribunal Supremo Electoral que estará formado por cinco magistrados, quienes durarán seis años en sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos serán elegidos de un proceso general y público que la comisión respectiva realice", dice la nueva redacción.

Esta enmienda, ratificada con 57 votos de los 60 diputados, modifica el artículo 208 de la Constitución que hasta antes de ser reformado establecía que tres de los cinco magistrados del TSE eran escogidos de entre las ternas que presentaban los tres partidos que obtuvieron el mayor número de votos en las elecciones presidenciales.