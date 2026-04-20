Bukele no dijo que el “apóstol” Santiago Zúniga debe enfrentar las consecuencias en El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales difunde un arte que atribuye al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un supuesto pronunciamiento sobre el estado de salud de Santiago Zúniga, conocido como el “apóstol Chago”, tras su captura en ese país meses atrás. Sin embargo, la afirmación es falsa. EH Verifica determinó que no existen registros oficiales ni publicaciones en medios de comunicación que respalden esa cita atribuida a Bukele. La frase viralizada no aparece en canales oficiales del mandatario ni en reportes periodísticos sobre el caso. “AQUÍ NADIE VA A VENIR A HACER BERRINCHES A LAS CÁRCELES DEL SALVADOR SI COMETISTE UN DELITO, LO VAS A TENER QUE PAGAR”, se lee literalmente en el contenido viral que ha sido visualizado más de 505,000 veces desde el 17 de abril. Y agrega en la descripción: “El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció de manera contundente ante los recientes cuestionamientos sobre el evidente deterioro en el estado de salud de Santiago Zúniga, conocido popularmente como el "Apóstol Santiago".

Santiago Zúniga, creador de contenido hondureño conocido como el “apóstol Chago”, se viralizó en redes sociales por su estilo de predicación, que ha generado polémica y amplia exposición pública. El 4 de febrero de 2026 fue capturado por autoridades salvadoreñas en la frontera de El Amatillo, señalado de tráfico ilegal de personas, luego de que presuntamente intentara ingresar a El Salvador a un menor de edad oculto en el maletero de un vehículo. Un mes después de su arresto, su familia expresó preocupación por su estado de salud, mientras en redes sociales comenzaron a circular imágenes sintéticas sobre un supuesto deterioro físico. A mediados de abril, el diputado del Partido Liberal, Ricardo Elencoff, presentó una moción en el Congreso Nacional para solicitar que el Gobierno de Honduras intervenga en el caso. La iniciativa pide a la Cancillería y a organismos de derechos humanos revisar su proceso judicial y realizar gestiones para garantizar el respeto a sus derechos y el debido proceso.

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nayib Bukele + cárceles + El Salvador + Santiago Zúniga” no arrojó resultados en medios de comunicación locales ni internacionales ni que respalden la frase viral. EH Verifica también revisó las cuentas oficiales del presidente Nayib Bukele en X , Facebook e Instagram , así como los canales oficiales del gobierno salvadoreño ( X , Facebook y Instagram ) y no encontró publicaciones relacionadas con esa declaración sobre el “apóstol Chago”. Al buscar la cita textual en distintos motores de búsqueda mostró múltiples publicaciones del mismo contenido íntegro en diferentes redes sociales, sin citar fuentes, lo que refuerza el patrón de coordinación de la desinformación.