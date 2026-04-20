No hay registro de la cita adjudicada a ‘Pepe’ Lobo sobre irse a Libre si JOH vuelve a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales afirma que el expresidente Porfirio 'Pepe' Lobo dijo que "si Juan Orlando Hernández viene, yo me voy al partido Libre y me llevo a la mitad del Partido Nacional". El contenido, compartido decenas de veces desde el 19 de abril, agrega una imagen del exmandatario hondureño entre 2010 y 2014, en la que se observa un fondo rojo. Pero se trata de una cita falsa, pues no hay registro de que haya emitido esas palabras. Además, un familiar dijo a EH Verifica que 'Pepe' no las ha pronunciado. "Así se mueve el ajedrez político en Honduras... piezas que cambian de color según la jugada", se lee literalmente en una entrada de Facebook.

No hay registro

Diferentes búsquedas en Google con las palabras clave "Porfirio Lobo Sosa + Juan Orlando Hernández + partido Libre" no encontraron resultados que validen lo que usuarios dan por real en redes sociales. Contactado por EH Verifica, un familiar dijo que el expresidente Lobo no ha emitido esas palabras. "Eso es completamente falso", aseguró.

De aliados a rivales

Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández mantuvieron una alianza política desde antes del gobierno nacionalista de 2010 a 2014. Mientras Lobo ocupaba la Presidencia de Honduras, Hernández presidió el Congreso Nacional y consolidó su influencia dentro del oficialismo, hasta perfilarse como relevo del poder nacionalista. Esa relación comenzó a deteriorarse con el caso judicial de Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente. Las investigaciones señalan el desempeño de más de 12 millones de lempiras desde una cuenta del Despacho de la Primera Dama, que recibió ingresos superiores a 94.6 millones de lempiras entre 2010 y 2014. En 2019, Bonilla fue declarada culpable en un primer juicio por fraude y apropiación indebida y recibió una condena de 58 años de prisión. Posteriormente, la Sala de lo Penal anuló esa sentencia y ordenó repetir el proceso por irregularidades de forma y de fondo, lo que reabrió el caso. En julio de 2021, la ex primera dama volvió a compararse ante la justicia en el nuevo juicio. Desde entonces, Lobo aguantó su discurso y presentó el proceso como una traición política contra su familia, lo que terminó de profundizar la fractura con el grupo político que antes lo acompañó.