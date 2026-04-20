¿Quién conducía el vehículo en el accidente donde murió el tiktoker Hernán Martínez?

Las autoridades confirmaron la identidad del conductor del vehículo involucrado en el accidente ocurrido en el anillo periférico, donde falleció el creador de contenido Hernán Martínez, e informaron que el caso fue reclasificado a homicidio imprudente.
De acuerdo con el subcomisario Darwin Hernández, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el vehículo tipo pick up era conducido por Marco Tulio Sauceda, mientras que Hernán Martínez se trasladaba en el asiento del copiloto al momento del impacto. En el automotor también viajaba Jean Carlos Viera Montoya.
La información oficial permite aclarar versiones preliminares que circulaban en redes sociales, donde se especulaba sobre quién iba al volante durante el siniestro.
Según el reporte, el hecho fue notificado a las autoridades alrededor de las 8:40 de la noche del miércoles 15 de abril.
En ese momento, equipos de emergencia se desplazaron hacia la zona para atender la situación.
En relación con las condiciones del conductor, una amiga cercana del joven informó en redes sociales que tiene fracturas en el rostro y cadera.
Además, Hernández detalló que a Sauceda se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual dio resultado negativo, descartando de forma preliminar el consumo de alcohol como causa del accidente.
Sobre el estado del otro ocupante, Jean Carlos Viera Montoya, no hay reportes de su estado de salud.
El último adiós al joven se realizó en Cofradía, Cortés, al norte de Honduras en la vivienda de su madre, Yessenia Leiva.
El sepelio está programado para el lunes 20 de abril a las 2:00 de la tarde en el Cementerio General de Cofradía