¿Quién conducía el vehículo en el accidente donde murió el tiktoker Hernán Martínez?

De acuerdo con el subcomisario Darwin Hernández, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el vehículo tipo pick up era conducido por Marco Tulio Sauceda, mientras que Hernán Martínez se trasladaba en el asiento del copiloto al momento del impacto. En el automotor también viajaba Jean Carlos Viera Montoya.