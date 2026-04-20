Pareja sobrevivió tras quedar bajo las llantas de pick-up en colonia Modelo

Tegucigalpa, Honduras.-Una pareja que se conducía en motocicleta resultó con serias lesiones luego de ser impactada por un vehículo tipo doble cabina que, tras el accidente, se dio a la fuga en un bulevar de la colonia Modelo de la capital.

El hecho quedó registrado en cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, que compartió este lunes las imágenes que muestran el momento en que el automotor aparentemente cruza la vía sin respetar el derecho de paso, obligando al motociclista a realizar una maniobra evasiva.

Sin embargo, la motocicleta terminó derrapando, provocando que ambos ocupantes cayeran al pavimento y quedaran justo debajo del vehículo, junto con la motocicleta. En la grabación, que dura apenas unos segundos, se observa cómo las llantas traseras pasan sobre la moto y los dos jóvenes, causándoles heridas de gravedad.