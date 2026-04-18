  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla de posiciones de Liga Nacional: Olimpia vence a Choloma y alcanza a Motagua en la cima

Para este domingo 19 de abril la actividad de la fecha 19 continuará con tres duelos

  • Actualizado: 18 de abril de 2026 a las 19:44
Tabla de posiciones de Liga Nacional: Olimpia vence a Choloma y alcanza a Motagua en la cima

El león ha venido de atrás en el campeonato y se mete a la cima en la recta final.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Comenzó la jornada 19 del torneo Clausura de la Liga Nacional, el primer encuentro lo celebraron Génesis PN y Marathón en el estadio Roberto Suazo Córdova.

Este encuentro fue un triunfo para el Monstruo Verde con la anotación del delantero Odín Ramos. De esta forma se quedan en la quinta posición con 27 puntos, misma cantidad que Olancho FC.

Olimpia no cree en nadie: Le ganó a Choloma y mete miedo de cara a la recta final del Clausura

La actividad continuó con el enfrentamiento en el estadio Rubén Deras donde Olimpia venció3-1 al Choloma y es nuevo líder del certamen catracho.

Motagua y Olimpia con lideres del campeonato con 32 unidades en el torneo Clausura. Real España es tercero con 31 puntos.

Para este domingo 19 de abril la actividad de la fecha 19 continuará con tres duelos. El primero a las 3 de la tarde en Puerto Cortés cuando Platense reciba a los Lobos de la UPNFM.

Fichajes: Dos altas en Motagua, Pinto dejaría el Olimpia y Luis Palma buscado por gigante de España

Mientras que a las 5:15 pm, el Motagua y Juticalpa FC se medirán en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa, pero será un choque a puertas cerradas. Esto debido a la suspensión para el Ciclón Azul tras la pelea de barras del pasado domingo 12 de abril.

Y todo se cierra cuando a las 7:30 pm, los Potros del Olancho FC reciban en su casa al Victoria, club que está necesitado de puntos por la tabla general donde trata de evadir el descenso.

Tabla de posiciones Liga Nacional

Tabla de posiciones de Liga Nacional: Olimpia vence a Choloma y alcanza a Motagua en la cima

Así queda la tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias