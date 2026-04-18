Tabla de posiciones de Liga Nacional: Olimpia vence a Choloma y alcanza a Motagua en la cima

Tegucigalpa, Honduras.- Comenzó la jornada 19 del torneo Clausura de la Liga Nacional, el primer encuentro lo celebraron Génesis PN y Marathón en el estadio Roberto Suazo Córdova. Este encuentro fue un triunfo para el Monstruo Verde con la anotación del delantero Odín Ramos. De esta forma se quedan en la quinta posición con 27 puntos, misma cantidad que Olancho FC.

La actividad continuó con el enfrentamiento en el estadio Rubén Deras donde Olimpia venció3-1 al Choloma y es nuevo líder del certamen catracho. Motagua y Olimpia con lideres del campeonato con 32 unidades en el torneo Clausura. Real España es tercero con 31 puntos. Para este domingo 19 de abril la actividad de la fecha 19 continuará con tres duelos. El primero a las 3 de la tarde en Puerto Cortés cuando Platense reciba a los Lobos de la UPNFM.

Mientras que a las 5:15 pm, el Motagua y Juticalpa FC se medirán en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa, pero será un choque a puertas cerradas. Esto debido a la suspensión para el Ciclón Azul tras la pelea de barras del pasado domingo 12 de abril. Y todo se cierra cuando a las 7:30 pm, los Potros del Olancho FC reciban en su casa al Victoria, club que está necesitado de puntos por la tabla general donde trata de evadir el descenso.

Tabla de posiciones Liga Nacional