Choloma vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Choloma, Honduras.- El CD Choloma quiere seguir escribiendo su historia de lucha y este sábado tendrá una prueba de alto calibre en casa cuando reciba al Olimpia por la jornada 19 del Torneo Clausura 2026.

Los “maquileros”, dirigidos por el “Chato” Padilla, llegan en un gran momento. Han despertado en la fase decisiva del campeonato y cada resultado positivo los acerca más al objetivo principal: la salvación. Sin embargo, el margen de error es mínimo. Victoria, su rival directo por el no descenso, sigue al acecho, por lo que los cholomeños están obligados a sumar en esta recta final.

Enfrente estará un Olimpia con aspiraciones altas. El equipo de Eduardo Espinel es tercero con 29 puntos y buscará recortar distancias respecto al líder Motagua (32) y Real España (31). Los albos vienen en ascenso y llegan motivados tras vencer por la mínima a ciclón azul en el derbi capitalino de la jornada anterior.

Pero Choloma no será un rival sencillo. El conjunto maquilero ha sorprendido en las últimas fechas con actuaciones contundentes. En la jornada 17 remontó ante Real España (3-2) y recientemente goleó 2-5 a Victoria en el Estadio Ceibeño, resultados que lo han impulsado también en la tabla del Clausura, donde marcha sexto con 20 puntos y sueña con meterse a las triangulares.

El escenario será el Estadio Rubén Deras, donde se espera un partido intenso y con mucho en juego. En la primera vuelta, Olimpia se impuso con autoridad 3-0 en Tegucigalpa, pero ahora el panorama luce distinto ante un Choloma en alza.