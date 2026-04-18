Génesis PN vs Marathón EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

La Paz, Honduras.- El Marathón visita este sábado al Génesis PN en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz para dar inicio a la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras , con el conjunto verde buscando asegurar un boleto a la fase triangular.

El equipo sampedrano, que actualmente ocupa el quinto puesto de la tabla de posiciones con 24 puntos, mantiene vivas sus aspiraciones de escalar a los primeros puestos en una recta final que promete ser intensa y con muchas cosas en juego.

Del otro lado está un Génesis PN que es octavo en la clasificación con 16 unidades y que se presenta con la necesidad de sumar de a tres para poder aspirar a un puesto en la siguiente ronda del campeonato de la Primera División, a falta de tres jornadas para el final de las vueltas regulares.

Marathón salió el viernes por la tarde con destino a La Paz para afrontar este duelo claves para ambos equipos. El Monstruo encara el cierre del torneo con noticias alentadoras en su plantilla.

Una de las principales novedades en la convocatoria del equipo sampedrano es el regreso de Carlos 'Chuy' Pérez, quien vuelve tras cumplir un castigo por actos extra deportivos. Su reincorporación representa una alternativa importante para el cuerpo técnico en este tramo decisivo del campeonato.

A este retorno se suma Brian Farioli, mediocampista argentino que vuelve a ser tomado en cuenta luego de varios meses de ausencia debido a una lesión al sufrir un desgarro de ligamentos cruzados. Su última aparición fue el 18 de septiembre de 2025.

Por otro lado, el entrenador argentino Pablo Lavallén también realizó el viaje junto al plantel, a pesar de encontrarse suspendido, lo que refleja el compromiso del estratega con el grupo en un momento crucial de la temporada. Su asistente Matías Cammareri será quien dirija al Marathón.

Con esta convocatoria, Marathón se prepara para un compromiso determinante que podría marcar el rumbo de sus aspiraciones en el torneo, ante un rival que también pelea por seguir con vida en la competencia.