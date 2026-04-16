Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras: Motagua es nuevo líder y Victoria se hunde

La Ceiba, Honduras.- La jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras quedó finalmente completa este jueves con el duelo pendiente entre Victoria y Motagua en La Ceiba. El conjunto azul dirigido por Javier López logró una victoria importante de 3-2 en condición de visitante y, con ese resultado, alcanza los 32 puntos y es líder del torneo Clausura 2026. Real España baja al segundo lugar y se queda con 31 unidades tras este partidazo del mimado en el estadio Ceibeño.

La pelea por el liderato se vuelve más interesante en esta recta final, tomando en cuenta que Motagua aún tiene un partido menos que los aurinegros, lo que le da una ligera ventaja en la lucha por cerrar como líder las vueltas regulares. Por su parte, Olimpia se mantiene al acecho con 29 unidades, mientras que Olancho FC y Marathón siguen en zona de clasificación, aunque ya un poco más rezagados. Más abajo aparece Génesis PN con 20 unidades, todavía con opciones de meterse en las triangulares si logra cerrar bien el torneo. Luego viene un grupo que lucha por no quedarse fuera: Lobos UPNFM suma 18 puntos, seguido por Choloma con 16, ambos obligados a reaccionar en las últimas jornadas.

En la parte baja, Platense y Juticalpa tienen 15 puntos, en una zona peligrosa donde cualquier tropiezo puede costar caro. La situación de Victoria es cada vez más preocupante. La Jaiba Brava continúa en el último lugar con apenas 13 puntos y se complica seriamente en la lucha por la permanencia. Además, en la tabla acumulada, el equipo ceibeño suma 27 unidades, quedando a cuatro de CD Choloma, su rival directo, aunque con un partido menos por disputar.

Tabla de posiciones de Liga Nacional