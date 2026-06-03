Fiscalía inicia procesos de investigación a exfuncionarios implicados en juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- La revisión de pruebas en la investigación contra los exfuncionarios Marlon Ochoa, Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez se encuentran bajo la mira del Ministerio Público. Las diligencias avanzan luego de que el pasado 26 de mayo, el Congreso Nacional remitiera a la Fiscalía la información requerida sobre los exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE)

Frente a ese panorama, Yuri Mora, portavoz del MP, explicó que el ente fiscal se encuentra en el proceso de revisión de expedientes, para determinar si será necesario incorporar nueva evidencia al caso, como documentación o diligencias adicionales.

"Ahora se está haciendo el análisis de la documentación, y si los fiscales creen que necesitan más documentos lo van a solicitar; ya sea como un testigo o investigado, pero hasta ahora, no se ha llegado a esos momentos", explicó Mora. Cabe destacar que la documentación brindada por el Poder Legislativo incluye folios de investigación, declaración de testigos técnicos y soportes documentales obtenidos durante las comparecencias y audiencias públicas. Sin embargo, el portavoz explicó que frente a un panorama de investigaciones, no hay un plazo establecido ante posibles requerimientos fiscales. "La investigación comenzó desde el momento en que se solicitó la información al Congreso Nacional, pero en los procesos de investigación no hay un plazo establecido sobre en cuánto tiempo se puede llegar o no a un requerimiento fiscal", explicó el funcionario.

Juicio político