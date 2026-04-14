Segundo testigo en juicio político asegura que Ochoa conspiró para boicotear las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- En el segundo día del juicio político contra funcionarios electorales en Honduras, Eduardo Enrique Fuentes, actual comisionado de la Unidad de Política Limpia que fungió como codirector del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), relató las irregularidades que provocaron retrasos en el cronograma electoral y denunció que hubo una conspiración para boicotear el proceso.

Fuentes, en su calidad de testigo, describió que las ausencias deliberadas del consejero Marlon Ochoa en las sesiones de pleno trastocaron la realización del proceso, asegurando que el 7 de julio de 2025, fecha en la que el cronograma mandaba recibir ofertas para el TREP, "ese día colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) se tomaron los alrededores del CNE", impidiendo con ello que empresas entregaran sus ofertas, trastocando con ello el calendario electoral.

Sobre los audios que entregó Ochoa al Ministerio Público, el testigo dijo que los supuestos audios hablaban de un complot contra las elecciones del 30 de noviembre, hechos que no ocurrieron, agregando que las acciones del representante de Libre iban orientadas a boicotear las elecciones.

"Esa conspiración que se dio a través de esos audios iba dirigida a hablar de hechos que independientemente del resultado del 30 de noviembre dieran pie para hablar de un presunto fraude, pero estos mismos audios presentados por el consejero Marlon Ochoa y reproducidos por el entonces fiscal general Johel Zelaya dieron pie para que Ochoa presentara una recusación contra la consejera Cossette López para que no conociera acerca de las labores logísticas", expuso.

"Ese acto de presentar esos supuestos audios y esa recusación tenía como objetivo romper el orden dentro del CNE, para el proceso e ir en contra de la legitimidad del proceso del 30 de noviembre", agregó.

Durante su comparecencia ante la comisión especial de diputados, Fuentes presentó un video en el que se muestra a los representantes de Libre y del Partido Liberal provocando disturbios durante el escrutinio especial y denunció que varias actas que fueron revisadas durante este proceso terminaron siendo adulterados.

De igual manera, el testigo presentó como evidencia otro video en donde el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, le realiza una llamada a Marlon Ochoa para ordenarle que no firmara la declaratoria de las elecciones, arguyendo que desde el entonces partido de gobierno y el Ministerio Público se intentó boicotear el proceso electoral.

"Fue un hecho notorio la violencia física, psicológica, el boicot que se dio, la interrelación que se dio desde el Ministerio Público, el despacho del consejero Marlon Ochoa y este poder del Estado (Ejecutivo) en ese momento con un objetivo claro. Durante las elecciones generales de 2025 pasaron cosas que no deberían de suceder. Esos hechos no se deben de repetir", externó el funcionario.