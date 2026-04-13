Mario Morazán afirma que Jorge Cálix temía que Miriam Barahona muriera sin votar

Tegucigalpa, Honduras.- "Fue Jorge Cálix quien me hizo saber su preocupación de que Miriam se muriera sin que ella hubiera votado", expresó Mario Morazán, magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), durante su comparecencia en el juicio político en su contra.

Durante la audiencia, Morazán explicó que fue el propio Cálix quien le informó sobre la condición de salud de Barahona, en el contexto de una sesión en la que debían votar a favor o en contra de la inscripción de Jorge Cálix en las elecciones generales de noviembre de 2025.

"Fue Jorge Cálix quien me hizo saber la enfermedad de Miriam Barahona", reiteró el magistrado suspendido.

Sus declaraciones surgieron luego de ser cuestionado por Alberto Cruz, diputado e integrante de la comisión especial en el juicio político sobre su ausencia en sesiones del pleno del TJE, lo que, según la denuncia, habría provocado la ruptura del quórum.

El magistrado insistió en que el fondo del caso radica en una apelación contra una resolución unánime del CNE.

"Alguien que participó en las primarias no puede participar en las generales. Ustedes lo que me están reclamando es que yo no me presté para que se violentara la Ley Electoral y le facilitara a una persona que participara. Fue Jorge Cálix quien me hizo saber la enfermedad de Miriam Barahona, fue Jorge Cálix quien me hizo saber su preocupación de que Miriam muriera sin antes haber votado", reiteró el magistrado suspendido.

Las acusaciones en su contra incluyen haber abandonado sesiones legalmente instaladas sin justificación, romper el quórum del pleno e impedir su continuidad, además de negarse a participar en sesiones virtuales y ejercer presunta violencia verbal contra la magistrada Miriam Barahona, que falleció el 23 de marzo de 2026.

El funcionario compareció este lunes como parte del proceso en el que se le investiga; junto a él también investigan al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y los magistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta, por presuntas acciones que habrían obstaculizado el proceso electoral de noviembre de 2025.