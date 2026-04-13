Mario Morazán: Miriam Barahona "no estaba en condiciones físicas y mentales para ejercer el cargo"

Tegucigalpa Honduras.- El magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, compareció ante la comisión especial de juicio político, citación en la que negó los presuntos hostigamientos en contra de la magistrada Miriam Barahona, quien falleció de cáncer el pasado 23 de marzo.
"Siento mucho pesar, lamento que quieran instrumentalizar la imagen de una mujer que ha fallecido para generar odio en contra mía", manifestó Mario Morazán.
Durante la audiencia, el funcionario desmintió frases que se le atribuyen en contra de Miriam Barahona. Para Morazán, asegurar que llamó "muerta de hambre" a la togada es un acto "ignominioso" (vergonzoso) y completamente falso.
Sin embargo, afirmó que la magistrada no estaba en condiciones de ejercer su cargo. "Era cierto que ella no estaba en condiciones físicas ni mentales para ejercer el cargo, llegaba en silla de ruedas, la bajaban, la instrumentalizaban", manifestó.
Roces políticos
Por otra parte, Morazán apuntó con nombre y apellido al origen de lo que considera una "persecución": Jorge Cálix.
Según el magistrado, este juicio político es una represalia directa por su postura jurídica contra la inscripción de Cálix como candidato a diputado, una decisión que, a su juicio, fracturó la paz que reinaba en el tribunal.
Sobre la parálisis de las sesiones en el TJE, Morazán se defendió alegando que nunca supo oficialmente de la enfermedad terminal de Barahona hasta que el propio Cálix lo mencionó en público. Además, justificó la falta de sesiones virtuales vía Zoom argumentando que nunca existió una reglamentación formal para esa modalidad de reuniones.
Sin embargo, el padre de la magistrada fallecida sostiene lo contrario, afirmando que Morazán sí estaba al tanto de su condición de salud y que aun así la habría hostigado.
"A Mario Morazán, que juré bajo el féretro de mi hija que no iba a estar satisfecho hasta que se hiciera justicia y lo fuera a visitar a la cárcel, ahí le diré a mi hija: se hizo justicia contra esa rata", manifestó José Antonio Barahona, durante una entrevista con Noticieros Hoy Mismo.