"Es fácil ser valiente en el poder": Cossette a Marlon Ochoa tras su ausencia en juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), es una de las piezas clave en el juicio político contra Marlon Ochoa, al haber sido citada por el Congreso Nacional para declarar sobre la crisis interna en el órgano electoral. Ochoa fue citado por la comisión de investigación este lunes 13 de abril a las 9:00 de la mañana, pero, tal y como lo había advertido, no asistió. La comisión lo esperó más de una hora.

Tras la ausencia de Ochoa en el juicio, López aseguró: “Todo se encuentra documentado, tanto cuando fui presidenta como la consejera Hall, que ahora es presidenta. Hemos ido documentando no solo el día de las elecciones, sino también los demás eventos en los que se comprometía la seguridad del proceso, mediante actos del consejero Ochoa y de sus empleados”. Sobre el aporte de medios de prueba a la comisión de investigación, sostuvo: “Hasta ahora hemos enviado un informe relacionado con los hechos que se suscitaron en los últimos tiempos y hemos remitido nuevamente copia de lo que se encuentra inscrito en la parte introductoria de la declaratoria (de elecciones), que contiene un resumen cronológico que es de peso y, sobre todo, real y sustentado”.