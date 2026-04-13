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"Es fácil ser valiente en el poder": Cossette a Marlon Ochoa tras su ausencia en juicio político

“Es un hábito, no comparece cuando no le conviene, cuando no quiere", aseguró Cossette López tras la ausencia de Marlon Ochoa en el juicio político

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 11:26
Es fácil ser valiente en el poder: Cossette a Marlon Ochoa tras su ausencia en juicio político

La consejera del CNE, Cossette López, aseguró que existen pruebas documentadas sobre irregularidades atribuidas a Marlon Ochoa, las cuales ya fueron remitidas al Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), es una de las piezas clave en el juicio político contra Marlon Ochoa, al haber sido citada por el Congreso Nacional para declarar sobre la crisis interna en el órgano electoral.

Ochoa fue citado por la comisión de investigación este lunes 13 de abril a las 9:00 de la mañana, pero, tal y como lo había advertido, no asistió. La comisión lo esperó más de una hora.

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Tras la ausencia de Ochoa en el juicio, López aseguró: “Todo se encuentra documentado, tanto cuando fui presidenta como la consejera Hall, que ahora es presidenta. Hemos ido documentando no solo el día de las elecciones, sino también los demás eventos en los que se comprometía la seguridad del proceso, mediante actos del consejero Ochoa y de sus empleados”.

Sobre el aporte de medios de prueba a la comisión de investigación, sostuvo: “Hasta ahora hemos enviado un informe relacionado con los hechos que se suscitaron en los últimos tiempos y hemos remitido nuevamente copia de lo que se encuentra inscrito en la parte introductoria de la declaratoria (de elecciones), que contiene un resumen cronológico que es de peso y, sobre todo, real y sustentado”.

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Ochoa no se presentó y, sobre ello, López recriminó: “Es un hábito, no comparece cuando no le conviene, cuando no quiere. Pero a mí sí me llama la atención la valentía que tenía con el poder y ventaja, y esta posición de no dar la cara frente a las consecuencias de sus actos”.

Agregó que “es fácil ser valiente en el poder; ser valiente en la desventaja es lo que hicimos la consejera Ana Paola Hall y yo con nuestros equipos en el CNE”.

López sostuvo que no comparecer es “cobardía, porque no da la cara, no hace frente a lo que realmente realizó”.

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Daniela Zepeda
Daniela Zepeda
Periodista

Egresada de licenciatura en Periodismo por la UNAH, con amplia experiencia en verificación de datos (Fact-checking) y cobertura de temas de salud y educación. Competente en el manejo de herramientas audiovisuales y con sólida trayectoria en producción multimedia.

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