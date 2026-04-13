Inicia juicio político contra Mario Morazán, magistrado del TJE

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia pública del juicio político contra el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, inició a las 11:01 de la mañana de este lunes 13 de abril, como era de esperar con su ausencia pues más temprano interpuso un recurso de amparo para frenar el proceso. La cita continuó con la confirmación -por parte del secretario de la comisión de investigación- de que el magistrado, actualmente suspendido, no se encontraba en la sala de juicio político y tampoco había notificación de su parte para la inasistencia. La comisión determinó, al igual que en el caso de Marlon Ochoa, hacer un tiempo de espera, misma que duró solo algunos minutos pues al filo de las 11:08 minutos se notificó que el magistrado citado acababa de ingresar a los predios del Congreso Nacional.

Morazán, en comparencia a medios de comunicación presentes a su llegada, anunció que llegaba con rumbo a la secretaría del Congreso Nacional para presentar de manera personal el recurso de amparo que más temprano presentó ante la Corte Suprema de Justicia. Ante el arribo de Morazán para entregar el documento, la comisión de juicio político suspendió momentáneamente la audiencia en espera de que la secretaría del Legislativo les informe sobre la documentación presentada por Morazán. "Daremos un espacio prudencial de tiempo para esperar al maistrado denunciado, esta comisión garantiza el debido proceso y la legítima defensa de los acusados", enfatizó la diputada presidenta de la comisión de investigación, Tania Pinto. A las 11:30 de la mañana finalmente, la audiencia de juicio político fue retomada, ya con la presencia del magistrado Mario Morazán, donde inicialmente se le leyeron los hechos que se le atribuyen en la denuncia admitida en su contra.

Durante la lectura de la denuncia, Morazán interrumpió en dos ocasiones la audiencia, primero para objetar que entre los miembros de la comisión estuviera el diputado Kilvett Bertrand, argumentando que el parlamentario ya había emitidos juicios en su contra a través de redes sociales y eso alteraba el debido proceso, por lo que presentó una recusación. Morazán argumentó que el legislador del Partido Nacional hizo prejuicios en su contra, además de asegurar que cometer delitos, señalando que esto "va más allá del juicio político". "Para que esta comisión sea objetiva es necesario que estén personas que no hayan prejuzgado. Hay varias personas que han prejuzgado, pero lo puedo dejar pasar, pero dentro de ustedes hay una persona que no solamente ha prejuzgado mi responsabilidad política, sino que ha aducido la existencia de responsabilidad penal. En consecuencia, en marco del derecho del debido proceso y un juicio transparente, objetivo e imparcial, yo por este medio presento recusación en contra del diputado Kilvett Bertrand", dijo Morazán ante la comisión especial del Congreso.

Sin embargo, la diputada Tania Pinto respondió que la recusación planteada por el magistrado Mario Morazán no procede, debido a que este tipo de mecanismos no aplican en este proceso. Asimismo, en una segunda ocasión, Morazán se manifestó en contra de que los miembros de la comisión estuvieran constantemente viendo y escribiendo en sus teléfonos mientras se desarrolla el juicio político. Tras escuchar la denuncia, al filo de las 11:48 a.m., el magistrado tomó la palabra para afirmar que como los miembros de la comisión "están dispuestos a continuar a toda costa, voy a declarar, sí, no obstante no reconozco la legitimidad del proceso", afirmó Morazán.

Morazán presentó recurso de amparo ante la CSJ

Previo al inicio de la audiencia, alrededor de las 8:00 de la mañana, Morazán llegó hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de amparo. Morazán aseguró que su presencia dependería de la respuesta de los magistrados de la CSJ y de su reunión con el secretario del Congreso Nacional. El magistrado afirmó que utilizaría todas las vías legales a su favor, y recriminó que no se le han respetado el derecho a la independencia judicial, el derecho a la defensa, el estado de inocencia y, sobre todo, el derecho al debido proceso.