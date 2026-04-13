Magistrado Mario Morazán llega a la CSJ a interponer recurso de amparo previo a su juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de su cita en el Congreso Nacional para dar inicio a su juicio político, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El magistrado, suspendido de su cargo, minutos antes de las 8:30 de la mañana llegó al ente de justicia para interponer un recurso de amparo.

Morazán aseguró que no se le están respetando varios de sus derechos. “Los mecanismos de control que tiene nuestro sistema jurídico en relación con los juicios políticos son bastante escasos. En un Estado de derecho ninguna actuación de un poder público puede estar al margen del control constitucional; en consecuencia, vamos a presentar una acción de amparo”, expresó.