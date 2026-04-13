Magistrado Mario Morazán llega a la CSJ a interponer recurso de amparo previo a su juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de su cita en el Congreso Nacional para dar inicio a su juicio político, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El magistrado, suspendido de su cargo, minutos antes de las 8:30 de la mañana llegó al ente de justicia para interponer un recurso de amparo.
Morazán aseguró que no se le están respetando varios de sus derechos. “Los mecanismos de control que tiene nuestro sistema jurídico en relación con los juicios políticos son bastante escasos. En un Estado de derecho ninguna actuación de un poder público puede estar al margen del control constitucional; en consecuencia, vamos a presentar una acción de amparo”, expresó.
El magistrado recriminó que no se le han respetado “el derecho a la independencia judicial, el derecho a la defensa, el estado de inocencia y, sobre todo, el derecho al debido proceso”.
Morazán sostuvo que son “escasas las vías legales y estamos haciendo uso de las pocas vías legales que hay en el país, y esta es una de ellas”.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido al Estado de Honduras que reforme toda la normativa que tiene que ver con el artículo constitucional que regula la ley de juicio político, la cual es contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Recordemos que los tratados internacionales están por encima de las leyes ordinarias”, agregó el magistrado.
El magistrado del TJE fue citado por la comisión de investigación del Congreso Nacional para las 11:00 de la mañana, dos horas después de la citación al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.