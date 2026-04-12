  1. Inicio
  2. · Honduras

Consejeras del CNE serán citadas a declarar en juicio político contra Marlon Ochoa

Ana Paola Hall y Cossette López, serán piezas clave en el juicio político contra Marlon Ochoa, al ser citadas por el Congreso Nacional para declarar sobre la crisis interna en el CNE

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 13:32
Consejeras del CNE serán citadas a declarar en juicio político contra Marlon Ochoa

all y López rendirán declaración en juicio político contra consejero del CNE, Marlon Ochoa.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional iniciará este lunes el juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, por presuntamente paralizar el funcionamiento del órgano electoral, obstaculizar el cronograma de las elecciones generales de 2025, entre otros señalamientos.

Como parte del proceso, la comisión especial que realizará el proceso contra el comisionado y otros funcionario, citó a las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall, quienes deberán rendir declaración sobre los hechos que rodean la crisis interna del organismo.

Del boicot a los ataques verbales: las 9 razones del juicio político contra Ochoa

La presidente de la comisión especial, la diputada Tania Pinto, confirmó a EL HERALDO que las consejeras serán citadas para este martes para rendir sus declaraciones.

“En efecto Ellas serán citadas para comparecer a rendir declaración. Tendremos que habilitar días y horas inhábiles para citarlas para el martes”, dio a conocer la parlamentaria.

La participación de ambas funcionarias es clave, ya que forman parte del pleno del CNE y han estado en medio de los desacuerdos internos que han marcado la gestión del organismo en los últimos meses.

Las declaraciones de las consejeras permitirán conocer cómo se tomaron decisiones dentro del Consejo, así como los conflictos que surgieron entre sus integrantes y que hoy derivan en el juicio político contra Ochoa.

Suspenden a Marlon Ochoa de su cargo como consejero del CNE; enfrentará juicio político

Además de López y Hall, también fueron convocados Roberto Lara y Mario Flores Urrutia, quienes deberán comparecer para aportar información sobre el funcionamiento interno del organismo, indicó la diputada.

“También hay otras personas que manifiestan su intención de colaborar con su declaración”, aseguró la diputada Pinto.

El juicio político contra Ochoa se desarrolla por señalamientos de mal desempeño en el cargo, relacionados con supuestas acciones que habrían afectado el funcionamiento del CNE y el avance del proceso electoral.

La comisión desarrollará este lunes también la audiencia contra Mario Alexis Morazán Aguilera, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); Lourdes Maribel Mejía Estape y Gabriel Gutiérrez Peralta, ambos magistrados suplentes del TJE.

Los denunciados fueron citados en diferentes horarios para que comparezcan a declarar y presenten sus medios de prueba en defensa, garantizándoles el pleno ejercicio de su derecho constitucional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias