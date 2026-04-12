Consejeras del CNE serán citadas a declarar en juicio político contra Marlon Ochoa

Además de López y Hall, también fueron convocados Roberto Lara y Mario Flores Urrutia, quienes deberán comparecer para aportar información sobre el funcionamiento interno del organismo, indicó la diputada.“También hay otras personas que manifiestan su intención de colaborar con su declaración”, aseguró la diputada Pinto.El juicio político contra Ochoa se desarrolla por señalamientos de mal desempeño en el cargo, relacionados con supuestas acciones que habrían afectado el funcionamiento del CNE y el avance del proceso electoral.La comisión desarrollará este lunes también la audiencia contra Mario Alexis Morazán Aguilera, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); Lourdes Maribel Mejía Estape y Gabriel Gutiérrez Peralta, ambos magistrados suplentes del TJE.Los denunciados fueron citados en diferentes horarios para que comparezcan a declarar y presenten sus medios de prueba en defensa, garantizándoles el pleno ejercicio de su derecho constitucional.