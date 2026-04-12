Consejeras del CNE serán citadas a declarar en juicio político contra Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional iniciará este lunes el juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, por presuntamente paralizar el funcionamiento del órgano electoral, obstaculizar el cronograma de las elecciones generales de 2025, entre otros señalamientos. Como parte del proceso, la comisión especial que realizará el proceso contra el comisionado y otros funcionario, citó a las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall, quienes deberán rendir declaración sobre los hechos que rodean la crisis interna del organismo.

La presidente de la comisión especial, la diputada Tania Pinto, confirmó a EL HERALDO que las consejeras serán citadas para este martes para rendir sus declaraciones. “En efecto Ellas serán citadas para comparecer a rendir declaración. Tendremos que habilitar días y horas inhábiles para citarlas para el martes”, dio a conocer la parlamentaria. La participación de ambas funcionarias es clave, ya que forman parte del pleno del CNE y han estado en medio de los desacuerdos internos que han marcado la gestión del organismo en los últimos meses. Las declaraciones de las consejeras permitirán conocer cómo se tomaron decisiones dentro del Consejo, así como los conflictos que surgieron entre sus integrantes y que hoy derivan en el juicio político contra Ochoa.