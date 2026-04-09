Aprueban inicio de juicio político contra Marlon Ochoa y queda suspendido del cargo

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional suspendió de su cargo como consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE) a Marlon Ochoa, tras admitir una denuncia de juicio político en su contra. La decisión se tomó en medio de silbidos y el canto del Himno Nacional, luego que el pleno legislativo alcanzara 91 votos con el respaldo de las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal, PINU y Democracia Cristiana, según lo informado por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano. Además, detalló que dos liberales no votaron en esta ocasión, Iroshka Elvir y Alejandro Canelas. La suspensión seguirá activa mientras se lleva a cabo la investigación, de acuerdo con las reglas. Estas reglas también incluyen la creación de una comisión especial que se encargará de revisar las pruebas y dar un informe.

La denuncia presentada contra el consejero lo acusa de actuaciones contrarias a la Constitución, así como de negligencia, incapacidad e incompetencia en el ejercicio del cargo, especialmente en el contexto del proceso electoral de 2025. El proceso continuará con la investigación legislativa y, una vez concluida, el pleno del Congreso deberá decidir si procede o no la destitución definitiva del funcionario. Cabe mencionar que también se presentó una denuncia de juicio político contra la suplente, Karen Patricia Rodríguez Álvarez, pero esta decidió interponer su renuncia en medio de la lectura de la denuncia.

Confirmación de los votos

El presidente del Legislativo anunció este jueves 9 de abril que contaban con el respaldo de más de 86 diputados para proceder con la solicitud de juicio político contra altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), lo que activaría de inmediato el mecanismo de remoción constitucional por supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. ​La movilización de las bancadas ha sido constante en las últimas horas para consolidar las firmas necesarias que garanticen la mayoría calificada.