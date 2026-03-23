Suspenden a Johel Zelaya como fiscal general; Marcio Cabañas asumirá de forma interina

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional suspendió de su cargo al fiscal general Johel Zelaya tras admitir una denuncia de juicio político en su contra, por lo que Marcio Cabañas asumirá de manera interina la titularidad del Ministerio Público.

La decisión se tomó luego de que el pleno legislativo alcanzara más de 86 votos con el respaldo de las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal, PINU y Democracia Cristiana, según lo informado por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano.

La suspensión se mantendrá mientras se desarrolla el proceso de investigación, conforme a lo establecido en la normativa, que también contempla la integración de una comisión especial encargada de analizar las pruebas y emitir un dictamen.

Tras conocerse la resolución, Zelaya reaccionó públicamente y aseguró que enfrentará el proceso con tranquilidad. “Al pueblo hondureño y a la comunidad internacional les informo que recibo el inicio del juicio político en mi contra con serenidad y con la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley”, expresó.