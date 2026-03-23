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Empujones y gritos en el Congreso tras lectura de denuncia de juicio político

La bancada de Libre protagonizó un enfrentamiento en el hemiciclo luego que se presentara la lectura de denuncia para el juicio político, en medio de tensión y desorden

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 21:13
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