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¿Quiénes integran la comisión especial del juicio político contra Marlon Ochoa y Mario Morazán?

El Congreso Nacional inició el proceso de juicio político contra funcionarios electorales y anunció la integración de una comisión especial de investigación

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 21:39
¿Quiénes integran la comisión especial del juicio político contra Marlon Ochoa y Mario Morazán?

El Congreso Nacional inició juicios políticos contra funcionarios electorales y anunció una comisión especial para investigarlos.

 Foto: Alex Peréz| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional designó una comisión especial para investigar el juicio político presentado contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), entre ellos Marlon Ochoa y Mario Morazán, acusados de delitos electorales y obstrucción del proceso electoral.

La comisión quedó integrada por nueve diputados: Tania Pinto, quien fungirá como presidenta; Lissi Matute Cano, vicepresidenta; Alberto Cruz, secretario; y los congresistas Kilverth Beltrán, Sarahí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo.

La denuncia fue presentada en el hemiciclo a las 9:40 de la noche en medio de silbidos de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre). El documento fue leído por el congresista Carlos Ledezma y plantea la suspensión de los funcionarios señalados mientras dure la investigación.

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Los denunciados son Marlon Ochoa, consejero propietario del CNE; Mario Morazán, magistrado propietario del TJE; Lourdes Maribel Mejía, magistrada suplente del TSE; y Gabriel Gutiérrez Peralta, magistrado suplente del TJE.

En paralelo, Karen Rodríguez, consejera suplente del CNE, presentó su renuncia tras la lectura del juicio político en su contra durante la misma sesión.

El juicio político fue impulsado por los diputados Sergio Figueroa Velásquez, Marco Jonathan Laínez y Miguel Edgardo Motiño Castellanos. Durante la sesión, también se informó la renuncia de Karen Rodríguez, tras la lectura de un proceso en su contra.

La conformación de la comisión fue aprobada con 91 votos a favor, mientras votaron en contra la bancada de Libre y los diputados Iroshka Elvir y Alejandro Cabrera.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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