¿Quiénes integran la comisión especial del juicio político contra Marlon Ochoa y Mario Morazán?

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional designó una comisión especial para investigar el juicio político presentado contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), entre ellos Marlon Ochoa y Mario Morazán, acusados de delitos electorales y obstrucción del proceso electoral.

La comisión quedó integrada por nueve diputados: Tania Pinto, quien fungirá como presidenta; Lissi Matute Cano, vicepresidenta; Alberto Cruz, secretario; y los congresistas Kilverth Beltrán, Sarahí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo.

La denuncia fue presentada en el hemiciclo a las 9:40 de la noche en medio de silbidos de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre). El documento fue leído por el congresista Carlos Ledezma y plantea la suspensión de los funcionarios señalados mientras dure la investigación.