Karen Rodríguez renuncia al CNE tras apertura de juicio político en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- Karen Rodríguez, consejera suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), presentó su renuncia luego de que el Congreso Nacional diera lectura a un juicio político en su contra.
La decisión se produjo en horas de la noche durante una sesión legislativa en la que se anunció la apertura de procesos contra Marlon Ochoa, consejero propietario del CNE; Mario Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); Lourdes Maribel Mejía, magistrada suplente del TSE; y Gabriel Gutiérrez Peralta, magistrado suplente del TJE.
A las 9:40 de la noche, entre silbidos de diputados del partido Libertad y Refundación, se presentó la denuncia de juicio político contra los funcionarios, a quienes se les señala por presuntos delitos electorales y obstrucción al proceso electoral.
La renuncia de Rodríguez fue leída por la secretaria del Congreso, Ariana Banegas, en la que la exfuncionaria defendió la legalidad de sus actuaciones. “Cada una de mis decisiones ha sido tomada de manera individual sin responder a intereses políticos o partidarios, sino únicamente a la interpretación jurídica de los hechos”, expresó.
Rodríguez sostuvo que su participación en el CNE estuvo limitada a un contexto específico y que se abstuvo de intervenir en decisiones que, a su criterio, no cumplían con la ley.
“Consideré que no era jurídicamente viable participar en determinadas actuaciones en virtud de que no se estaban cumpliendo requisitos esenciales establecidos en la ley electoral”, señaló.
En su argumentación, citó el artículo 18 de la Ley Electoral sobre los requisitos para convocar sesiones del pleno, así como los artículos 278 y 279 relacionados con la transmisión de resultados. También invocó principios constitucionales sobre la legalidad en el ejercicio de la función pública.
“Actuar conforme a la ley, incluso en contextos complejos de presión, no constituye una falta, sino el cumplimiento del deber”, afirmó en el documento.
La exconsejera indicó que su decisión de renunciar responde a razones de seguridad personal y familiar: “He decidido interponer mi renuncia irrevocable para salvaguardar mi integridad física, moral, psicológica y la seguridad de mi entorno familiar”, concluyó.
Posteriormente, el Congreso Nacional sometió a votación la renuncia, que fue aceptada con el respaldo de las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal, PINU y Democracia Cristiana.
El Congreso Nacional deberá continuar con el proceso de juicio político contra los funcionarios señalados, en un contexto de creciente tensión en las instituciones electorales del país.