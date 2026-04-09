Karen Rodríguez renuncia al CNE tras apertura de juicio político en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- Karen Rodríguez, consejera suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), presentó su renuncia luego de que el Congreso Nacional diera lectura a un juicio político en su contra.

La decisión se produjo en horas de la noche durante una sesión legislativa en la que se anunció la apertura de procesos contra Marlon Ochoa, consejero propietario del CNE; Mario Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); Lourdes Maribel Mejía, magistrada suplente del TSE; y Gabriel Gutiérrez Peralta, magistrado suplente del TJE.

A las 9:40 de la noche, entre silbidos de diputados del partido Libertad y Refundación, se presentó la denuncia de juicio político contra los funcionarios, a quienes se les señala por presuntos delitos electorales y obstrucción al proceso electoral.

La renuncia de Rodríguez fue leída por la secretaria del Congreso, Ariana Banegas, en la que la exfuncionaria defendió la legalidad de sus actuaciones. “Cada una de mis decisiones ha sido tomada de manera individual sin responder a intereses políticos o partidarios, sino únicamente a la interpretación jurídica de los hechos”, expresó.