“Si la Corte admite amparos con suspensión, debemos parar el proceso”: Tania Pinto sobre juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Tres de los cuatro funcionarios citados a audiencia para juicio político llegaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de amparo.
Se trata del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y los magistrados suplentes del TJE, Gabriel Gutiérrez yLourdes Mejía.
La diputada Tania Pinto, quien preside la Comisión de Investigación del Congreso Nacional, aseguró que “si la Corte admite amparos con suspensión, debemos parar el proceso”.
La diputada ratificó que a los señalados se les respetarán sus derechos constitucionales, incluyendo el debido proceso y la legítima defensa.
“Le diría entonces a Mario Morazán que venga al Congreso a defenderse. Aquí lo esperamos, se le va a respetar su dignidad como persona y queremos llegar al final de la verdad. Aquí debe existir el principio de contradicción; se le va a permitir que él pueda dar su declaración y sus contraargumentos”, expresó Pinto.
Por su parte, previo a interponer el recurso de amparo, Morazán aseguró que son “escasas las vías legales y estamos haciendo uso de las pocas vías legales que hay en el país, y esta es una de ellas”.
El magistrado recriminó que no se le han respetado el derecho a la independencia judicial, el derecho a la defensa, el estado de inocencia y, sobre todo, el derecho al debido proceso.
El magistrado fue citado para las 11:00 de la mañana de este lunes 13 de abril. Aseguró que su presencia en la audienncia “dependerá de la respuesta que dé la sala; quedamos en llamar por teléfono en aproximadamente una hora y media para saber cuál ha sido la respuesta de los magistrados, y dependerá de la conversación que se tenga con el secretario del Congreso Nacional”.