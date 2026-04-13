“Si la Corte admite amparos con suspensión, debemos parar el proceso”: Tania Pinto sobre juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Tres de los cuatro funcionarios citados a audiencia para juicio político llegaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de amparo. Se trata del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y los magistrados suplentes del TJE, Gabriel Gutiérrez yLourdes Mejía. La diputada Tania Pinto, quien preside la Comisión de Investigación del Congreso Nacional, aseguró que “si la Corte admite amparos con suspensión, debemos parar el proceso”.

La diputada ratificó que a los señalados se les respetarán sus derechos constitucionales, incluyendo el debido proceso y la legítima defensa. “Le diría entonces a Mario Morazán que venga al Congreso a defenderse. Aquí lo esperamos, se le va a respetar su dignidad como persona y queremos llegar al final de la verdad. Aquí debe existir el principio de contradicción; se le va a permitir que él pueda dar su declaración y sus contraargumentos”, expresó Pinto. Por su parte, previo a interponer el recurso de amparo, Morazán aseguró que son “escasas las vías legales y estamos haciendo uso de las pocas vías legales que hay en el país, y esta es una de ellas”.