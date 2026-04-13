“No tenemos miedo”: Lourdes Mejía llega a la CSJ para presentar recurso de amparo

Tegucigalpa, Honduras.- La magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Lourdes Mejía, acudió este lunes -13 de abril- ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de amparo previo a comparecer a un juicio político en el Congreso Nacional (CN). La funcionaria se desplazó hasta la Sala de lo Constitucional argumentando que se ha visto afectada por decisiones tomadas desde el Congreso. “Me siento agraviada, en mis derechos y en todo”, expresó Mejía al ingresar a la sede judicial.

La magistrada también afirmó que no temen al proceso en su contra. “No tenemos miedo”, dijo, sin brindar mayores detalles sobre el recurso presentado. Indicó que ampliarán su postura públicamente una vez se formalice la acción legal ante la CSJ. Por su parte, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó el procedimiento que sigue este tipo de recursos en la Sala de lo Constitucional. “Cualquier tipo de acción que se interpone en la Sala de lo Constitucional sigue el proceso normal de todo expediente; una vez entregado pasa a la fase de admisibilidad”, detalló. Duarte agregó que los equipos técnicos analizan si el recurso cumple con los requisitos formales antes de ser admitido.