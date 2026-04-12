¿Cómo estarán las condiciones climáticas este lunes 13 de abril en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Para este lunes -13 de abril- predominarán condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, según el pronóstico del estado del tiempo emitido por la Secretaría de Estado en los Despacho de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
El ingreso de viento del este y noreste transportará humedad hacia el país, generando algunas lluvias débiles dispersas en la región nororiental y la región oriental del país.
En menor intensidad, también se esperan precipitaciones muy aisladas en áreas de la región central y la región norte del país.
Durante el día se mantendrán temperaturas cálidas, principalmente en horas del mediodía y primeras horas de la tarde.
En cuanto al estado del mar, el oleaje se mantendrá de 1 a 3 pies en el litoral caribe y también de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca.
Temperaturas
Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 19 grados Celsius.
En la región central se esperan máximas de 31 grados y mínimas de 20, mientras que en la región insular se prevén 31 grados de máxima y 25 de mínima.
En la región norte, las temperaturas alcanzarán una máxima de 31 grados y una mínima de 23, y en la región oriental se estima una máxima de 32 y mínima de 20.
Para la zona sur se pronostica la temperatura más alta del país, con una máxima de 39 grados y una mínima de 28.
En la región occidental se registrarán máximas de 31 grados y mínimas de 14.
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