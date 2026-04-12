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¿Cómo estarán las condiciones climáticas este lunes 13 de abril en Honduras?

El viento del este y noreste transporta humedad y provoca lluvias débiles en oriente y nororiente, con ambiente cálido al mediodía y oleaje de 1 a 3 pies

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 20:32
¿Cómo estarán las condiciones climáticas este lunes 13 de abril en Honduras?

Copeco detalla que este lunes predominarán condiciones secas en Honduras, con lluvias débiles aisladas en oriente y norte y temperaturas cálidas

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Para este lunes -13 de abril- predominarán condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, según el pronóstico del estado del tiempo emitido por la Secretaría de Estado en los Despacho de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El ingreso de viento del este y noreste transportará humedad hacia el país, generando algunas lluvias débiles dispersas en la región nororiental y la región oriental del país.

En menor intensidad, también se esperan precipitaciones muy aisladas en áreas de la región central y la región norte del país.

Cortes de luz programados para este lunes 13 de abril en algunas zonas de Honduras

Durante el día se mantendrán temperaturas cálidas, principalmente en horas del mediodía y primeras horas de la tarde.

En cuanto al estado del mar, el oleaje se mantendrá de 1 a 3 pies en el litoral caribe y también de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca.

Temperaturas

Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 19 grados Celsius.

En la región central se esperan máximas de 31 grados y mínimas de 20, mientras que en la región insular se prevén 31 grados de máxima y 25 de mínima.

En la región norte, las temperaturas alcanzarán una máxima de 31 grados y una mínima de 23, y en la región oriental se estima una máxima de 32 y mínima de 20.

Para la zona sur se pronostica la temperatura más alta del país, con una máxima de 39 grados y una mínima de 28.

En la región occidental se registrarán máximas de 31 grados y mínimas de 14.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).


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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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