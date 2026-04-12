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CMH convoca a asamblea informativa para exigir pago de salarios y fin a los despidos

El gremio médico busca presionar ante el incumplimiento de acuerdos salariales y la crisis presupuestaria en el sector sanitario; la asistencia es de carácter obligatorio

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 14:09
CMH convoca a asamblea informativa para exigir pago de salarios y fin a los despidos

El comunicado indica que la asistencia es de carácter obligatorio para todos los médicos convocados y que la inasistencia injustificada será sancionada.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó para este domingo -12 de abril-una asamblea extraordinaria informativa a nivel nacional, con el objetivo de presionar a las autoridades por el cumplimiento de demandas laborales y presupuestarias que afectan al sector salud.

La medida tomada busca que las autoridades sanitarias detengan las separaciones de cargos que han ocurrido de forma reciente en el personal del sistema de salud.

La convocatoria, que se fundamenta en los artículos de la Ley Orgánica del CMH y el Estatuto del Médico Empleado, será en un horario extendido de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

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El personal médico exige el pago de salarios adeudados a cientos de profesionales que laboran en primera línea, quienes han denunciado que la mora salarial se ha vuelto una constante, afectando la economía familiar de los médicos que prestan sus servicios en instituciones como la Secretaría de Salud (SESAL) y el IHSS.

De igual forma piden la firma inmediata de contratos con gestores y la centralización de las redes descentralizadas de salud, mismo que, según el documento, garantiza que el personal sanitario cuente con el respaldo institucional necesario y no afecte su antigüedad y beneficios.

Anteriormente se denunció que no están dejando ingresar a los médicos que fueron despedidos a través de llamadas y mensajes de WhatsApp a sus áreas de trabajo, pese a que las autoridades se comprometieron a reintegrarlos.

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Los médicos demandan que se cumpla con el ajuste bienal del año 2026, argumentando que el costo de vida ha superado la capacidad adquisitiva actual del personal médico de todas las especialidades, entre otros.

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Cabe mencionar que todos aquellos profesionales que han sido despedidos injustificadamente o que laboran en el sistema 911 deben concentrarse en el Centro de Convenciones del CMH en Tegucigalpa.

La convocatoria recuerda a todos los médicos que la asistencia es obligatoria según la ley gremial vigente, y que la inasistencia injustificada podría derivar en sanciones administrativas, por lo que se procederá a levantar listas de asistencia.

Exigencias

1) Cese inmediato de despidos

2) Reintegro inmediato de los médicos que han sido despedidos

3) Pago de salarios adeudados

4) Firma inmediata de contratos con gestores

5) Centralización de las Redes descentralizadas de salud

6) Cumplimiento del pago de la base salarial en todas las instituciones que laboren médicos

7) Pago del reajuste salarial del IPC y bienal del año 2026

8) Aprobación del Presupuesto General de la República destinando el 12 % a la Salud Pública.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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