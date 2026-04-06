CMH: Salud incumplió el acuerdo; da plazo de 48 horas para resolver crisis

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) otorgó un plazo de 48 horas al gobierno para resolver la crisis en el sistema sanitario público, tras denunciar incumplimientos en los acuerdos firmados con la Secretaría de Salud que afectan a miles de profesionales. El vicepresidente del CMH, Haroldo López, informó que alrededor de 3,500 médicos presentan inconsistencias salariales, principalmente aquellos bajo modalidades de contrato e interinato. El galeno explicó que las autoridades sanitarias hicieron efectivo el pago de los meses de enero y febrero; sin embargo, quedó pendiente que se acreditara el mes de marzo.

Otra de las denuncias que hizo el gremio, es que no están dejando ingresar a los médicos que fueron despedidos a través de llamadas y mensajes de WhatsApp a sus áreas de trabajo, pese a que las autoridades se comprometieron a reintegrarlos. Samuel Santos, presidente del CMH, expresó que varios colegas no pueden marcar asistencia, debido a que se les ha eliminado del sistema biométrico para ingresar a los centros asistenciales donde laboran. Ejemplificó que en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, varios profesionales fueron informados de que ya no tienen relación laboral con la Secretaría de Salud, a pesar que en el acuerdo reciente se garantizaban la estabilidad del personal.

Santos calificó la situación como un incumplimiento por parte del gobierno y apuntó a una supuesta injerencia política dentro de la Sesal. Mediante un comunicado emitido este lunes, el CMH denunció despidos verbales arbitrarios e ilegales, exclusión deliberada de médicos del reloj marcador para justificar despidos, y persecución y hostigamiento laboral contra profesionales de la salud. "Estas acciones no solo violentan la ley, sino que se constituyen en una agresión contra el gremio médico y pone en riesgo la atención del pueblo hondureño.", señala el comunicado.