Gobierno mantendrá teletrabajo y subsidio a combustibles en abril ante históricas alzas

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno decidió extender durante todo abril las medidas de alivio implementadas para mitigar el impacto del alza en los combustibles, en un contexto internacional que sigue presionando los costos del petróleo y sus derivados. La decisión busca contener los efectos en la economía de los hogares y en los sectores productivos del país. Entre las principales disposiciones destaca la continuidad del teletrabajo en las instituciones de la administración pública, una medida que se mantendrá vigente con el objetivo de reducir la movilidad y, en consecuencia, el consumo de combustible. No obstante, las autoridades aseguraron que se garantizará la prestación de los servicios esenciales y la atención a la ciudadanía.

En el sector educativo, se hará una excepción durante la semana del 6 al 10 de abril, cuando los estudiantes deberán asistir de manera presencial únicamente para la realización de exámenes. La medida responde a las limitaciones de acceso a internet que enfrentan muchos alumnos, buscando así condiciones más equitativas en los procesos de evaluación. El Ejecutivo también confirmó que seguirá asumiendo el 50% del incremento en los precios de los combustibles, lo que permite amortiguar el impacto en el consumidor final. Esta subvención temporal busca evitar un mayor golpe al bolsillo de los hondureños frente a las fluctuaciones del mercado internacional.

El Gobierno de la República mantiene durante abril las medidas de alivio ante el alza internacional de los combustibles, protegiendo la economía de las familias hondureñas.



Se continúa con teletrabajo, se retoman clases presenciales del 6 al 10 de abril para exámenes, y se... pic.twitter.com/jZa2mnEmdk — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) April 6, 2026