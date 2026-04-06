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Combustibles acumulan aumentos en 12 semanas entre L28.56 y L66.41

Por primera vez, el queroseno supera los 138 lempiras y se vuelve el derivado más caro, mientras el diésel y las gasolinas ligan 12 semanas al alza

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 00:00
Combustibles acumulan aumentos en 12 semanas entre L28.56 y L66.41

El queroseno es más oneroso que la gasolina superior de 95 octanos por L4.91 en Tegucigalpa y Comayagüela, algo inédito en Honduras.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los combustibles de mayor demanda en el país han venido alcanzando precios históricos y por primera vez el queroseno se convirtió en el refinado del petróleo más caro.

Por 12 semanas, tres de los carburantes mantienen una tendencia alcista, alcanzando acumulados que ascienden los 60 lempiras por galón, revisó EL HERALDO con base a los reportes de las estructuras de precios publicados por la Secretaría de Energía (Sen) a través de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB).

¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

El queroseno que tenía un costo de 72.57 lempiras es el carburante más afectado al sumar un encarecimiento de L66.41, por lo que a partir de hoy se cotiza a 138.98 lempiras por galón en el Distrito Central. Aunque se mantiene subsidiado, el diésel ha experimentado 11 aumentos consecutivos por 44.97 lempiras, pasando de 83.45 lempiras a 128.42 lempiras en las estaciones de servicio.

El pasado 12 de enero la gasolina superior de 95 octanos se encontraba a 98.25 lempiras y a la fecha el galón tiene un precio en bomba de 134.07 lempiras, es decir que se ha elevado L35.82. En el caso de la gasolina regular los incrementos acumularon los 28.56 lempiras, por lo que los capitalinos que pagaban L89.53 por galón deben cancelar 118.09 lempiras hasta el próximo 12 de abril.

Los consumidores de Gas Licuado del Petróleo (GLP) de uso vehicular no han sufrido el severo impacto de las alzas en comparación con los demás carburantes y en cinco septenarios el valor se ha ampliado en 4.98 lempiras, vendiéndose a L49.62 a partir de este lunes. Los combustibles registraron una variación de 94 centavos a 13.31 lempiras para la primera semana de abril.

Medidas

Mientras sectores exigen al gobierno medidas y un plan anticrisis por la espiral inflacionaria ocasionada a causa de esta situación a nivel local, en México se está subsidiando en un 81% el impuesto al diésel. “En inflación, transporte y el rubro de la construcción se tendrá un fuerte impacto que afectará el bolsillo no solo de los consumidores, sino también de los desarrolladores”, consideró el presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad (CPS), Juan Carlos Rodríguez.

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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