Combustibles acumulan aumentos en 12 semanas entre L28.56 y L66.41

Por 12 semanas, tres de los carburantes mantienen una tendencia alcista, alcanzando acumulados que ascienden los 60 lempiras por galón, revisó EL HERALDO con base a los reportes de las estructuras de precios publicados por la Secretaría de Energía ( Sen ) a través de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB).

Tegucigalpa, Honduras.- Los combustibles de mayor demanda en el país han venido alcanzando precios históricos y por primera vez el queroseno se convirtió en el refinado del petróleo más caro.

El queroseno que tenía un costo de 72.57 lempiras es el carburante más afectado al sumar un encarecimiento de L66.41, por lo que a partir de hoy se cotiza a 138.98 lempiras por galón en el Distrito Central. Aunque se mantiene subsidiado, el diésel ha experimentado 11 aumentos consecutivos por 44.97 lempiras, pasando de 83.45 lempiras a 128.42 lempiras en las estaciones de servicio.

El pasado 12 de enero la gasolina superior de 95 octanos se encontraba a 98.25 lempiras y a la fecha el galón tiene un precio en bomba de 134.07 lempiras, es decir que se ha elevado L35.82. En el caso de la gasolina regular los incrementos acumularon los 28.56 lempiras, por lo que los capitalinos que pagaban L89.53 por galón deben cancelar 118.09 lempiras hasta el próximo 12 de abril.

Los consumidores de Gas Licuado del Petróleo (GLP) de uso vehicular no han sufrido el severo impacto de las alzas en comparación con los demás carburantes y en cinco septenarios el valor se ha ampliado en 4.98 lempiras, vendiéndose a L49.62 a partir de este lunes. Los combustibles registraron una variación de 94 centavos a 13.31 lempiras para la primera semana de abril.