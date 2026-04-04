Precio de la gasolina en EE UU sigue al alza: no alcanzaba este nivel desde 2022

Nueva York, Estados Unidos.- El precio medio de la gasolina en Estados Unidos mantuvo este sábado su tendencia alcista hasta situarse en los 4.10 dólares por galón (3.78 litros), nivel no alcanzado desde 2022.

Según datos de la asociación automovilística AAA, el promedio nacional se situó en 4.104 dólares, lo que supone más de un 37% de crecimiento desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero.

La guerra en Oriente Medio sigue disparando el precio de la gasolina en Estados Unidos, especialmente el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y otra buena parte de gas natural.

California es el estado donde repostar resulta más caro: el galón de gasolina ya asciende a los 5.9 dólares.

Le sigue Hawái, donde se encuentra en 5.5 dólares; y el estado de Washington, donde está en 5.3 dólares.