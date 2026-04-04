México subsidia 81% de los impuestos al diésel para mitigar impacto de la guerra

Ciudad de México, México.- El Gobierno de México elevó al 81.2 % el estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicable al diésel para la segunda semana de abril, en una nueva señal de contención ante el repunte de los combustibles provocado por la escalada del conflicto en Oriente Medio y la tensión en el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con lo publicado el pasado viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el subsidio para la semana del 4 al 10 de abril al diésel subió desde el 70.28 % en la semana previa hasta el 81.2 %.

Esto equivale a un estímulo de 5.9791 pesos por litro (0.33 dólares) y deja la cuota del IEPS en 1.3843 pesos por litro (0,08 dólares).

Hacienda también mantuvo estímulos para las gasolinas: para la magna o regular tendrá un apoyo del 31.34%, mientras que la premium contará con uno del 18.48%.

La decisión confirma una tendencia de aumentos consecutivos en el apoyo al diésel.