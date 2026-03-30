Honduras ocupa el tercer lugar de los combustibles más baratos en Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, aseguró que Honduras se ubica en el segundo lugar de los precios de los combustibles más baratos de Centroamérica. “Si usted puede observar los parámetros de precios en Centroamérica, Honduras está en el segundo lugar de los más baratos” (sus declaraciones se pueden escuchar desde el segundo 24 del siguiente video).

No obstante su afirmación es falsa. Según los datos oficiales recopilados por EH Verifica al 30 de marzo de 2026, Honduras se ubica en el tercer lugar, detrás de El Salvador y Panamá. Los precios analizados incluyen gasolina superior, gasolina regular y diésel, con valores convertidos a dólares para facilitar la comparación entre países. EH Verifica pidió comentarios a Zambrano, quien reafirmó que Honduras cuenta con un precio entre “$3.81 y $4.27”.



En el tercer lugar

EH Verifica recopiló los precios más recientes de gasolina superior, gasolina regular y diésel en siete países de la región: El Salvador, Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Belice. Las fuentes incluyen entidades oficiales como la Secretaría de Energía (SEN) de Honduras, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) de El Salvador, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Recope de Costa Rica, entre otras. Para realizar una comparación homogénea, los precios fueron convertidos a dólares estadounidenses, tomando como referencia los tipos de cambio vigentes al 30 de marzo de 2026. Esto permite contrastar los valores, debido a que cada país reporta sus precios en moneda local. Los datos muestran que Honduras no ocupa el segundo lugar en precios más bajos en ninguno de los combustibles analizados, tanto en la semana del 23 al 30 de marzo de 2026 (tiempo al que hace referencia Zambrano) como del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 (actual). En gasolina superior, Honduras registra un precio de 4.54 dólares por galón, por encima de El Salvador (4.08) y Panamá (4.33), que tienen costos más bajos en la región. En gasolina regular, Honduras presenta un precio de 4.04 dólares por galón. Este valor también es superior al de El Salvador (3.84) y al de Panamá (4.03), lo que la ubica nuevamente fuera del segundo lugar. En el caso del diésel, Honduras reporta un precio de 3.81 dólares por galón. En contraste, países como Nicaragua, Costa Rica y Belice presentan los precios más altos en los tres tipos de combustibles evaluados. Al ordenar los países de menor a mayor precio, se observa que El Salvador ocupa el primer lugar como el país con los combustibles más baratos, seguido por Panamá. Honduras se posiciona en el tercer lugar durante la semana del 23 al 30 de marzo.

Precios al 30 de marzo

Con los datos actualizados al 30 de marzo, en el caso de Honduras, los valores registrados fueron de 4.78 dólares por galón de gasolina superior, 4.20 por galón de gasolina regular y 4.43 por galón de diésel, lo que permite contrastarlos directamente con los precios de los demás países de la región. Al analizar los datos, se observa que Honduras no ocupa el segundo lugar en precios más bajos. En gasolina superior, Honduras (4.78) está por encima de El Salvador (4.29) y Panamá (4.33). En gasolina regular, Honduras (4.20) también supera a El Salvador (3.97). El ordenamiento de los países de menor a mayor precio muestra que El Salvador mantiene los valores más bajos en los tres combustibles, seguido de Panamá. Honduras se encuentra en la tercera posición, mientras que Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Belice presentan los precios más altos de la región, confirmando que Honduras no se sitúa entre los dos países más baratos.