Oficial: Nombres de las personas que murieron en masacre en Rigores, Trujillo

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades hondureñas confirmaron este jueves los nombres de las 19 personas fallecidas en la brutal masacre registrada en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, uno de los hechos violentos más sangrientos ocurridos en la zona en los últimos años. Equipos de Medicina Forense y agentes de investigación permanecen en el sector realizando levantamientos, identificación de víctimas y recopilación de evidencias para esclarecer el crimen.

De manera preliminar, las investigaciones apuntan a que el ataque estaría relacionado con disputas entre estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas que operan en el litoral atlántico. Con el avance de los trabajos forenses, las autoridades comenzaron a confirmar oficialmente la identidad de los fallecidos. Estos son los nombres de todas las víctimas identificadas hasta el momento, de acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público.

Listado de fallecidos

1. José Ramón Argueta Ventura, 56 años. 2. Gerson Adonay Ramos Paz, 16 años. 3. Edgar Francisco Hernández Díaz, 45 años. 4. Santos Trinidad Díaz Suchite, 46 años. 5. Elder Obeniel Esquivel García, 18 años. 6. Martin Ramos Mendoza, 61 años. 7. Wilmer Vidal Suchite García, 24 años. 8. Elmer Marín Suchite García, 26 años. 9. Kelvin Gustavo Cárcamo Canan, 24 años. 10. Christian Eduardo Galdames Nuñez, 22 años. 11. Carlos Joel Milla Pineda, 14 años. 12. Santos Augusto Zelaya Martínez, 58 años. 13. José Eduardo Miranda Matute, 14 años. 14. Mirza Yackelin Rodríguez Perdomo, 33 años. 15. Miriam Janeth Rodríguez Dubon, 30 años. 16. María Linda Rodríguez Dubon, 28 años. 17. Hilario Cardona Murillo, 54 años. 18. Edilson Oquelí Gómez Euceda, 30 años. 19. Supuesto "José Luis Mendoza Rivas", 33 años. Se consigna supuesto por tener el rostro completamente desfigurado. En el caso de los hermanos Elmer y Wilmer Suchite, sus familiares ya hicieron las honras fúnebres con la presencia de pocas personas.

Forenses revisan la zona