OACNUDH condena masacre en Colón y exige investigación urgente

Tegucigalpa, Honduras.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó su condena tras la masacre registrada en la comunidad de Rigores, en el municipio de Trujillo, Colón.
El organismo internacional calificó los hechos ocurridos este jueves 21 de mayo como una grave expresión de violencia que golpea nuevamente al Bajo Aguán, una zona marcada por conflictos sociales y criminales.
"Esta problemática constituye un desafío persistente con raíces estructurales, que se entrecruza con la pobreza y la desigualdad, la violencia, la impunidad y la limitada presencia estatal, afectando negativamente el ejercicio de los derechos humanos y haciendo indispensable fortalecer respuestas integrales de prevención, protección y acceso a la tierra y el territorio” expresó Juan Carlos Monge, representante de OACNUDH en Honduras.
Asimismo, manifestó su profunda preocupación por la situación de inseguridad que enfrentan las comunidades rurales del norte del país, donde se han registrado recientes hechos violentos de fuerte impacto.
En su pronunciamiento, la OACNUDH también reiteró la necesidad de que el Estado hondureño garantice la vida, la seguridad y la integridad de las poblaciones afectadas.
ONU pide investigar violencia en la zona
Tras el hecho violento en Rigores, donde más de una veintena de personas fueron asesinadas en circunstancias aún bajo investigación, la Oficina de la ONU pidió una investigación inmediata y exhaustiva.
El organismo insistió en que las autoridades deben actuar con independencia e imparcialidad para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque.
De igual forma, urgió a desmantelar las estructuras criminales que operan en la zona y que, según señalan informes previos, mantienen presencia en distintos sectores del Bajo Aguán.
"Estos hechos evidencian la necesidad urgente de abordar de manera integral la conflictividad histórica y social vinculada a la tierra y el territorio, en un contexto marcado por persistentes desafíos estructurales que agravan estas tensiones", señala la ONU.
También solicitó la adopción de medidas de protección para sobrevivientes, familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos en la región.
La OACNUDH recordó que la violencia en esta zona no es un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural vinculada a la desigualdad, la pobreza y la limitada presencia estatal.
En ese sentido, subrayó que estas condiciones han contribuido a la persistencia de conflictos por el acceso a la tierra y a la vulnerabilidad de las comunidades campesinas.
El organismo internacional advirtió además que la escalada de violencia impacta directamente en el ejercicio de derechos fundamentales en las zonas rurales del país.
"La Oficina reitera que la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de derecho y la atención integral a las causas estructurales de la violencia son elementos fundamentales para avanzar hacia una paz sostenible en la región", aclaró la organización en su comunicado.
La Oficina reiteró su compromiso de acompañar los esfuerzos orientados a la protección de los derechos humanos en Honduras y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.