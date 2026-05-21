OACNUDH condena masacre en Colón y exige investigación urgente

Tegucigalpa, Honduras.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó su condena tras la masacre registrada en la comunidad de Rigores, en el municipio de Trujillo, Colón. El organismo internacional calificó los hechos ocurridos este jueves 21 de mayo como una grave expresión de violencia que golpea nuevamente al Bajo Aguán, una zona marcada por conflictos sociales y criminales. "Esta problemática constituye un desafío persistente con raíces estructurales, que se entrecruza con la pobreza y la desigualdad, la violencia, la impunidad y la limitada presencia estatal, afectando negativamente el ejercicio de los derechos humanos y haciendo indispensable fortalecer respuestas integrales de prevención, protección y acceso a la tierra y el territorio” expresó Juan Carlos Monge, representante de OACNUDH en Honduras.

Asimismo, manifestó su profunda preocupación por la situación de inseguridad que enfrentan las comunidades rurales del norte del país, donde se han registrado recientes hechos violentos de fuerte impacto. En su pronunciamiento, la OACNUDH también reiteró la necesidad de que el Estado hondureño garantice la vida, la seguridad y la integridad de las poblaciones afectadas.



ONU pide investigar violencia en la zona

Tras el hecho violento en Rigores, donde más de una veintena de personas fueron asesinadas en circunstancias aún bajo investigación, la Oficina de la ONU pidió una investigación inmediata y exhaustiva. El organismo insistió en que las autoridades deben actuar con independencia e imparcialidad para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque. De igual forma, urgió a desmantelar las estructuras criminales que operan en la zona y que, según señalan informes previos, mantienen presencia en distintos sectores del Bajo Aguán.